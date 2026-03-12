Detienen a una mujer narco con 44 kilos de cocaína

Personal de la Sección de Seguridad Vial "Cabeza de Buey" dependiente del Escuadrón 45 "Salta", desplegado sobre la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, detuvo la marcha de una camioneta Chevrolet Montana que conducía una mujer proveniente de Ledesma, Jujuy hasta la ciudad de Córdoba.

Al momento del control físico del rodado, los uniformados constataron anomalías en dos tanques de gas, que poseían un peso excesivo.

Ante esa situación, los gendarmes realizaron una inspección minuciosa que derivó en el hallazgo de paquetes rectangulares dentro de los recipientes de combustible y en los laterales del vehículo.

Luego de utilizar distintas herramientas, se extrajeron 42 "ladrillos" que sometidos a la prueba de campo narcotest se confirmó la existencia de cocaína con un peso total de 44 kilos 184 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal de Salta que dispuso la incautación de la droga y del rodado. Como así también, la detención de la involucrada.

Más droga

Horas antes sobre la ruta nacional 50, efectivos del Escuadrón 20 "Orán", realizaban un patrullaje y detectaron a un grupo de personas transportando bultos. Ante la presencia de los federales iniciaron la huida abandonando la carga a la vera del río Bermejo, sin ser detenidos. Tras un rastrillaje exhaustivo, hallaron bultos entre la maleza, dos mochilas con 20 paquetes rectangulares, que sometidos al narcotest arrojaron resultados positivos para cocaína con un peso de 20 kilos 880 gramos. En los bultos restantes hallaron 100 kilos de hoja de coca en estado natural.