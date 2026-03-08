Estados Unidos e Israel bombardearon un depósito de petróleo en Irán

Mientras se agudiza el conflicto en Medio Oriente, un depósito de petróleo en Teherán, capital de Irán, fue bombardeado por Estados Unidos e Israel. En ese marco, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que tiene el control "casi total" del espacio aéreo iraní.

"Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen iraní y lograr muchos otros objetivos", agregó la autoridad israelí. Al mismo tiempo, el presidente de Irán pidió disculpas a los países vecinos por los ataques.

El ataque al depósito de petróleo

Esta tarde, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra un depósito de petróleo en el sur de Teherán, según informaron medios estatales iraníes, en lo que significó el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la república islámica.

El depósito está ubicado en una zona próxima a una refinería clave, aunque las instalaciones de la refinería no sufrieron daños graves. "Aviones israelíes están atacando unos 30 grandes tanques de almacenamiento de petróleo. Tras los bombardeos, se registraron incendios de gran magnitud en las instalaciones de la planta", informaron medios locales.

En tanto, las autoridades informaron que equipos de emergencia y bomberos se desplazaron rápidamente al lugar para intentar controlar el fuego y evaluar los daños causados por el ataque.

Por su parte, el líder israelí Benjamín Netanyahu aseguró que Israel continuará su guerra con Irán "con toda nuestra fuerza", y que, junto con Estados Unidos, ya poseen un control casi total de los cielos iraníes tras una semana de intensos ataques.

"Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen iraní y lograr muchos otros objetivos", concluyó.