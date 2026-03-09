Crimen de las francesas: Bouvier llegó a Salta y declara hoy ante los fiscales

La Unidad Fiscal Especializada que se conformó en febrero de 2025 para reimpulsar la investigación del crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las jóvenes francesas que fueron asesinadas en Salta en julio de 2011, recibirá hoy a Jean-Michel Bouvier. La testimonial del padre de Cassandre, quien aportaría a los fiscales María Luján Sodero, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín elementos que podrían orientar la búsqueda de la verdad real y despejar los velos que recubren a la causa desde su instrucción inicial, se extendería inclusive hasta mañana.

Así lo informó el periódico galo Ouest-France con un titular resaltante: "Reabren investigación sobre asesinatos de dos francesas en Argentina en 2011".

El medio francés más leído y con base regional en la ciudad de Rennes desde 1944, destacó que 15 años después del doble femicidio de las estudiantes de La Sorbona, cuyos cuerpos fueron hallados en la Quebrada de San Lorenzo el 29 de julio de 2011 tras un martirio de golpes, violación y disparos a sangre fría, "las familias lograron la reapertura del caso, tras denunciar fallas en la investigación inicial".

Sobre ese contexto, Ouest-France anunció que Jean-Michel Bouvier será escuchado "el lunes (por hoy) y martes (mañana) en Salta, Noroeste de Argentina, por los fiscales a cargo de la investigación".

El padre de Cassandre, quien desde París lucha incansablemente por justicia y contribuyó en el impulso de la ley que pena con prisión perpetua los femicidios en Argentina, está de regreso en Salta con la firmeza de siempre y su sed de verdad impuestos sobre su delicada salud. Ante el medio francés, manifestó que ve "una señal positiva", tras lo que calificó como una "farsa policial y judicial" extendida por 15 años.

"Reconocen que la investigación inicial fue, por decirlo con educación, deficiente", dijo Bouvier, tras recalcar que presentó una denuncia en los tribunales de París y se unió al proceso como parte civil, solicitando que la Justicia francesa inicie una nueva investigación sobre el asesinato de su hija.

Forenses franceses recuperaron tres perfiles genéticos hasta hoy desconocidos, porque la Justicia salteña no los incorporó al expediente.

Sobre la testimonial prevista ante fiscales, afirmó que no solo espera exponer a los magistrados un sinnúmero de puntos oscuros y dudas centradas en la instrucción inicial, incluidas las autopsias, sino también aportar nuevos elementos al Ministerio Público Fiscal de Salta. "Voy a cumplir 78 años, tengo diversas afecciones de salud, pero resisto", sostuvo, y aclaró que persigue "con tenacidad y constancia" el objetivo de "ayudar a encontrar a los perpetradores y a quienes los ayudaron a evadir la justicia".

Acto conmemorativo

Ayer, por impedimentos físicos, Bouvier no pudo estar presente en el acto conmemoratorio que se desarrolló en el mirador de San Lorenzo en el marco del Día internacional de la Mujer. Frente al monumento que legó el escultor salteño Alfredo Garzón y se erigió allí en la memoria de las jóvenes francesas, el cónsul general de Francia en Argentina, Jean-Christophe Fleury, tomó la palabra en representación de Bouvier ante su imposibilidad de ascender hasta ese sitio. Las autoridades presentes, entre las que se contaron el ministro de Gobierno de la Provincia, Ignacio Jarsún; la subsecretaria de Justicia, Agustina Rízzoli y la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia, destacaron la importancia de mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso institucional con la búsqueda de justicia.

Hoy, en Plaza 9 de Julio

Organizaciones feministas, sociales y gremiales convocaron a una movilización hoy, a las 17,30, para visibilizar reclamos por igualdad de género, violencias de género y justicia. A esa marcha, que tiene la concentración prevista en la Plaza 9 de Julio, Jean-Michel Bouvier se sumaría junto a otros familiares de víctimas de crímenes impunes, según fuentes cercanas.