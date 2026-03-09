Metán: conductores rompieron sus cubiertas por los baches en la ruta 9/34 y la Policía tuvo que taparlos

El deterioro que presenta la ruta nacional 9/34 en Metán se profundiza y se agrava cada vez más. El fin de semana pasado personal de la sección de Seguridad Vial tuvo que asistir, en el mismo día, a los ocupantes de cuatro vehículos porque rompieron cubiertas debido a los profundos pozos que hay entre Metán Viejo y el paraje Paso del Durazno.

Debido a la peligrosidad y a que varios vehículos reventaron los neumáticos los mismos policías se pusieron a tapar los baches con áridos para evitar una tragedia.

“El sábado personal de la sección Vial de Metán intervino porque los ocupantes de cuatro vehículos quedaron varados en el kilómetro 1453 por el mal estado de la ruta nacional 9/34, al sur de San José de Metán”, confirmó la segunda directora del Distrito de Prevención 3 de la Policía de Salta, Claudia Aguirre.

Incluso hubo casos en que vehículos sufrieron la rotura de cubiertas y llantas en horas de la noche, por lo que los efectivos fueron a verificar y a asistir a los ocupantes que quedaron varados en las banquinas.

Entre los que sufrieron esos inconvenientes se encuentra un utilitario Peugeot Partner con personas de Mendoza, un VW Gol con ocupantes de Santa Cruz, un automóvil Fiat Argo con gente de la provincia de Buenos Aires y un Peugeot Allure, cuyos ocupantes también provenían de la provincia de Buenos Aires.

Personal de la Vial en todos los casos tuvo que realizar tareas de prevención sobre la transitada y deteriorada “ruta de la muerte”, como la reducción de velocidad y señalización en esos lugares. Luego los efectivos se pusieron a rellenar los baches, debido a la peligrosidad, para tratar de prevenir accidentes. Además la fuerza pidió la urgente intervención de Corredores Viales para hacer las reparaciones correspondientes debido a los pozos y desniveles que hay en distintos tramos de la “ruta de la muerte”.

Rompió una cubierta y se le cerró la camioneta

En otro hecho ocurrido a las 7.20 de hoy, en el kilómetro 1.444 de la ruta nacional 9/34, en Metán, el conductor de una camioneta VW Amarok, que se dirigía desde Jujuy a Tucumán, rompió una cubierta trasera por un profundo bache que hay sobre la cinta asfáltica.

El damnificado hizo una maniobra y se detuvo en la banquina, pero al bajarse para tratar de cambiar el neumático la camioneta se cerró de manera automática por lo que tuvo que romper un vidrio para abrirla debido a que llovía mucho en la zona en ese momento.



