12 de Marzo, Salta, Centro, Argentina
Salta

VIDEO: condenaron a 7 años de prisión a la narcomodelo y 10 años para Joaquín Tolaba

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta halló culpables a ambos por transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas. Martina Oliva continuará con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme, mientras que Tolaba recibió una pena unificada de 10 años de cárcel, ya que contaba con una condena previa.
Jueves, 12 de marzo de 2026 12:30

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta resolvió condenar a Martina Oliva, conocida en los medios como la “narcomodelo”, a 7 años de prisión efectiva por su participación en una causa vinculada al narcotráfico. No obstante, la mujer continuará cumpliendo la prisión domiciliaria hasta que el fallo quede firme.

En el mismo proceso judicial también fue condenado su pareja, Gustavo Joaquín Tolaba, quien recibió una pena de 10 años de cárcel efectiva. Ambos fueron hallados responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado, debido a la intervención de tres o más personas en la maniobra.

La sentencia fue emitida tras el juicio oral, donde el tribunal concluyó que los acusados actuaron como coautores en el traslado de droga desde zonas fronterizas hacia distintos puntos de consumo del país.

En el caso de Tolaba, los magistrados dispusieron unificar la pena en 10 años de prisión, considerando que ya tenía antecedentes condenatorios. Además, se le impuso una multa de 80 unidades.

