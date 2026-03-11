Narcomodelo, declarada culpable: ahora espera por los años de condena

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta declaró culpables a Martina Oliva, conocida públicamente como la "narcomodelo", y a su pareja Joaquín Tolaba por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. La decisión fue tomada tras el juicio oral que analizó el traslado de 15 kilos de marihuana desde la ciudad de Orán hacia la capital salteña.

El veredicto fue leído por la presidenta del tribunal, la jueza María Alejandra Cataldi, junto a las vocales Gabriela Catalano y Marta Snopek. Tras la declaración de responsabilidad penal, el tribunal adelantó parte de los fundamentos y dispuso la continuidad del debate para la etapa de determinación de la pena en los próximos días, en un juicio de cesura.

El caso tuvo fuerte repercusión pública desde su inicio debido a que Oliva había sido elegida Miss Orán en un certamen de belleza y era conocida en el ambiente de la moda local.

La investigación se originó a partir de un operativo realizado el 5 de febrero de 2025, cuando fuerzas federales interceptaron un traslado de marihuana que había partido desde el norte de la provincia. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, la droga era transportada desde la zona de frontera para abastecer puntos de venta en la ciudad de Salta.

El hecho

Según la reconstrucción del caso, Tolaba conducía una camioneta Toyota Hilux que actuaba como vehículo puntero, en la que viajaban también Oliva y otra mujer. Detrás circulaba un automóvil Citroën C3 en el que se transportaban los 15 kilos de marihuana.

Cuando la camioneta fue detenida en el control del expeaje Aunor, en el acceso a la capital provincial, el segundo vehículo intentó escapar, lo que dio lugar a una persecución que se extendió por la Ruta Nacional 34 y luego por un camino alternativo. Durante la fuga, los ocupantes arrojaron los paquetes de droga a la vera del camino antes de abandonar el automóvil en un sector rural cercano al límite entre Salta y Jujuy.

Por este mismo hecho ya habían sido detenidas, imputadas y posteriormente condenadas otras cinco personas que integraban la organización narcocriminal.

Lo que dijo

Antes de que el tribunal pasara a deliberar, los imputados tuvieron la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Tolaba optó por no realizar declaraciones, mientras que Oliva insistió en su inocencia.

"Me declaro absolutamente inocente de todo lo que se me acusa. Yo no sabía nada. Solo me dedicaba a tener locales comerciales", sostuvo durante su descargo.

La joven también se refirió a los movimientos bancarios que forman parte de la investigación y afirmó que las transferencias fueron realizadas por pedido de su entonces pareja.

"Tengo 24 años, dos hijas. Vengo de una familia bien"

"Quedó demostrado que él me pedía las transferencias y yo las hacía a cambio de dinero en efectivo", afirmó ayer Oliva antes de conocer el veredicto.

Durante su declaración también habló de su situación personal. "Tengo 24 años, dos hijas . Yo vengo de una familia bien, nunca necesité nada de esto ni tenía nada que ver con esa gente", expresó.

Mencionó que en 2023 su madre fue diagnosticada con cáncer y que, a partir de esa situación, ella tuvo que hacerse cargo de una carnicería familiar.

La fiscalía, representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Florencia Altamirano, sostuvo durante el debate que ambos imputados formaban parte de una organización dedicada al traslado sistemático de marihuana desde la frontera con Bolivia hacia la capital salteña. Según la acusación, la banda habría realizado al menos 31 viajes entre julio y octubre de 2024 para abastecer distintos puntos de venta de droga.

En ese esquema, los investigadores atribuyeron a Tolaba la coordinación de los traslados y la adquisición del estupefaciente, mientras que Oliva habría tenido participación en la logística de los viajes y en transferencias de dinero vinculadas a la operatoria. Pese a su descargo, el tribunal consideró acreditada su participación en el hecho.