Dólar en Salta: todas las cotizaciones de este jueves 12 de marzo

El dólar en la capital salteña se encuentra estable este jueves 12 de marzo, casi sin modificaciones con respecto a las últimas jornadas.

En el mercado informal, la divisa norteamericana cotiza a $1410 para la compra y $1450 para la venta entre los arbolitos, mientras que en las oficinas su valor es de $1425 para la compra y $1440 para la venta.

La cotización del dólar oficial, el que dicta el Banco Nación, es de $1365 para la compra, y $1415 para la venta.

Una leve suba en Salta

Con respecto a los valores del miércoles, el dólar blue tuvo un incremento de cinco pesos en todas sus variantes, es decir, cotizaba para la venta a $1445 en la calle, y $1435 en las oficinas.