21°
12 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
bandas en tartagal
Defensora General de Salta
Tiroteo en EEUU
Inflación
Salta
Casa abandonada
Javier Milei
Manuel Adorni
Salta
Cotización del dólar
DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
Salta

Dólar en Salta: todas las cotizaciones de este jueves 12 de marzo

La moneda extranjera experimentó una leve suba en las últimas 24 horas. 
Jueves, 12 de marzo de 2026 19:28

El dólar en la capital salteña se encuentra estable este jueves 12 de marzo, casi sin modificaciones con respecto a las últimas jornadas. 

En el mercado informal, la divisa norteamericana cotiza a $1410 para la compra y $1450 para la venta entre los arbolitos, mientras que en las oficinas su valor es de $1425 para la compra y $1440 para la venta.

La cotización del dólar oficial, el que dicta el Banco Nación, es de $1365 para la compra, y $1415 para la venta.

Una leve suba en Salta

Con respecto a los valores del miércoles, el dólar blue tuvo un incremento de cinco pesos en todas sus variantes, es decir, cotizaba para la venta a $1445 en la calle, y $1435 en las oficinas.

