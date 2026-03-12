PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
12 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inflación
Salta
Casa abandonada
Javier Milei
Manuel Adorni
Salta
Cotización del dólar
Manuel Adorni
guerra entre Irán e Israel
Crecida del río Bermejo
Inflación
Salta
Casa abandonada
Javier Milei
Manuel Adorni
Salta
Cotización del dólar
Manuel Adorni
guerra entre Irán e Israel
Crecida del río Bermejo

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

El desborde del río Bermejo llegó al pueblo de Rivadavia Banda Sur y dejó parajes aislados

Las intensas lluvias que se registran en la cuenca provocaron la crecida del río. El agua avanzó sobre calles del pueblo, rodeó edificios públicos y complicó el acceso a comunidades cercanas.
Jueves, 12 de marzo de 2026 20:16
Rivadavia Banda Sur tras la cecida del río Bermejo. Foto: Anyelo Frías

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Las fuertes lluvias que afectan a gran parte de la región continúan generando complicaciones en el norte de la provincia. En las últimas horas se registró el desborde del río Bermejo, situación que impacta de lleno en la localidad de Rivadavia Banda Sur, el centro urbano más poblado de esa zona del departamento Rivadavia.

Notas Relacionadas

Imágenes que llegaron a la redacción de El Tribuno muestran cómo el agua avanzó sobre distintos sectores del pueblo y alcanzó incluso la plaza central. También rodeó edificios públicos, entre ellos la Municipalidad y la escuela local.

 

La crecida del río provocó además el aislamiento de varios parajes cercanos, cuyos caminos quedaron completamente anegados. El nivel del agua se mantiene elevado como consecuencia de las persistentes precipitaciones que continúan registrándose en la parte alta de la cuenca del Bermejo, donde los pronósticos indican que las lluvias seguirán en los próximos días.

En los registros audiovisuales se observa a vecinos caminando por calles transformadas en verdaderos cauces de agua, mientras otros pobladores intentan llegar a sus comunidades por caminos alternativos que también presentan sectores inundados.

Parajes complicados 

Parajes complicados por el río Bermejo. Foto: Anyelo Frías

En los parajes ubicados en las cercanías de Rivadavia Banda Sur la situación es aún más compleja. Muchas de las viviendas, de construcción precaria, aparecen seriamente afectadas tras el ingreso del agua, que inundó el interior de las casas y provocó daños materiales.

El panorama en estas comunidades es desolador, ya que varias familias debieron enfrentar el avance del agua dentro de sus hogares.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD