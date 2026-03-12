El desborde del río Bermejo llegó al pueblo de Rivadavia Banda Sur y dejó parajes aislados

Las fuertes lluvias que afectan a gran parte de la región continúan generando complicaciones en el norte de la provincia. En las últimas horas se registró el desborde del río Bermejo, situación que impacta de lleno en la localidad de Rivadavia Banda Sur, el centro urbano más poblado de esa zona del departamento Rivadavia.

Imágenes que llegaron a la redacción de El Tribuno muestran cómo el agua avanzó sobre distintos sectores del pueblo y alcanzó incluso la plaza central. También rodeó edificios públicos, entre ellos la Municipalidad y la escuela local.

La crecida del río provocó además el aislamiento de varios parajes cercanos, cuyos caminos quedaron completamente anegados. El nivel del agua se mantiene elevado como consecuencia de las persistentes precipitaciones que continúan registrándose en la parte alta de la cuenca del Bermejo, donde los pronósticos indican que las lluvias seguirán en los próximos días.

En los registros audiovisuales se observa a vecinos caminando por calles transformadas en verdaderos cauces de agua, mientras otros pobladores intentan llegar a sus comunidades por caminos alternativos que también presentan sectores inundados.

Parajes complicados

Parajes complicados por el río Bermejo. Foto: Anyelo Frías

En los parajes ubicados en las cercanías de Rivadavia Banda Sur la situación es aún más compleja. Muchas de las viviendas, de construcción precaria, aparecen seriamente afectadas tras el ingreso del agua, que inundó el interior de las casas y provocó daños materiales.

El panorama en estas comunidades es desolador, ya que varias familias debieron enfrentar el avance del agua dentro de sus hogares.