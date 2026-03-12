Contra reloj por la vida de Rubén: piden ayuda para un expolicía salteño que debe operarse de urgencia por un tumor cerebral

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La vida de Rubén Alberto Moreno volvió a ponerse a prueba. Después de haber servido durante años en la Policía y de haber dedicado su vida a proteger a otros, hoy es él quien necesita de la solidaridad de los salteños para seguir luchando.

Moreno, policía retirado oriundo del norte de la provincia, atraviesa un delicado momento de salud tras la reaparición de un tumor cerebral que deberá ser operado con urgencia este sábado en una clínica de la zona de Tres Cerritos, en la capital salteña.

La noticia golpeó fuerte a quienes compartieron con él años de servicio. Sus compañeros de la promoción 34 de la Policía, con quienes se conocen desde hace 28 años, decidieron organizarse de inmediato para ayudarlo.

“Esto es simplemente para ayudar a un amigo, a un compañero que está pasando un momento muy delicado”, expresó Alexis Juárez, uno de los impulsores de la campaña solidaria.

Una batalla que volvió a empezar

Rubén había sido operado el 9 de septiembre del año pasado, cuando los médicos lograron extirparle un tumor cerebral. Luego atravesó el proceso de radioterapia y parecía estar recuperándose.

Pero hace apenas unas semanas comenzaron a aparecer nuevamente los síntomas: mareos, problemas de visión y un fuerte malestar.

Ante esa situación, viajó a Salta para realizarse estudios. La tomografía confirmó lo que nadie quería escuchar: el tumor había regresado y esta vez era más grande.

“Los médicos dijeron que está generando edema y comprimiendo el cerebro, por eso la operación debe hacerse de manera urgente”, explicó Juárez.

Una familia que espera

Detrás de Rubén hay una familia que hoy atraviesa días de angustia e incertidumbre. Su esposa y sus tres hijos pequeños dependen de él.

La menor tiene apenas 11 meses, mientras que los otros dos niños tienen 5 y 9 años.

Rubén vive desde hace años en Salvador Mazza, localidad donde formó su familia luego de haber sido destinado allí durante su carrera policial.

Ahora todos deberán trasladarse a Salta para acompañarlo durante la operación y el proceso de recuperación.

El hombre que siempre estaba cuando alguien lo necesitaba

Entre sus compañeros, Rubén es recordado por su generosidad y su compromiso con los demás.

Durante la pandemia de COVID-19, cuando muchos policías atravesaban momentos críticos, él fue uno de los que se puso al frente de una red solidaria para ayudar a colegas enfermos o a sus familias.

“Organizamos una pequeña comisión para llevar alimentos, frutas y mercadería a los compañeros que lo necesitaban. También conseguimos tubos de oxígeno cuando todo estaba saturado”, recordó Juárez.

En esa tarea, Moreno fue uno de los referentes del norte de la provincia.

“Él movilizaba a los policías de esa zona para ayudar a otros compañeros. Siempre fue el primero en levantar la mano cuando alguien necesitaba algo”, contó.

Por eso, ahora sus amigos sienten que es el momento de devolverle ese gesto.

“Rubén es una persona muy buena, muy solidaria. Siempre tuvo un gesto para los demás. Hoy la vida lo golpea y nosotros queremos estar con él”, dijo su compañero.

Una carrera contra el tiempo

La operación está programada para este sábado y los gastos superan lo que puede cubrir la obra social.

Moreno cuenta con cobertura del Instituto Provincial de Salud (IPS), pero aún así quedan costos médicos y honorarios profesionales que la familia no puede afrontar.

“Solo para cubrir algunos honorarios necesitamos alrededor de tres millones de pesos, y después están todos los gastos que implica la recuperación y la estadía de la familia en Salta”, explicó Juárez.

Por eso, sus amigos iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario lo antes posible.

“Si no llegamos, seguramente habrá que firmar compromisos para cubrir la diferencia, pero vamos a seguir peleándola. Queremos darle tranquilidad a él y a su familia”, agregó.

Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias: Rubén.0352

También pueden comunicarse con Alexis Juárez al 3874732281 para ofrecer ayuda o realizar consultas.

Sus compañeros aseguran que cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia.

Mientras tanto, entre mensajes de aliento, llamados y gestos solidarios, todos esperan lo mismo: que Rubén vuelva a ganar esta batalla y pueda regresar con su familia.