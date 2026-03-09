El río Bermejo desbordó descontrolado sobre Rivadavia Banda Sur

El pico de la crecida del río Bermejo llegó esta madrugada al Chaco salteño y afectó a comunidades criollas y aborígenes de Rivadavia Banda Sur.

Puestos y parajes como San Felipe, Chañaral, La Toma, El Cocal, La Esperanza, están afectados por el desborde del río Bermejo que desde hace días viene descontrolado por las intensas precipitaciones en la cuenca alta de Bolivia.

El que también crece es el río Teuquito por lo que ya está inundado el paraje El Divisadero. En ese puesto está ubicada la escuela Fortín Argentino que también está afectado por el agua.

Hasta ahora no se sabe bien el impacto que tuvo este desborde porque en la zona sigue lloviendo y eso hace más difícil el acceso de las distintas dependencias estatales que están para asistir a los damnificados.

Evacuación de enero a Antonia Alzogaray, de 80 años.

Por la mañana salieron en lancha a buscar a Antonia Alzogaray, que tiene 80 años, que vive en el paraje El Carmencito, cerca de La Unión, y que ya fue rescatada en la anterior inundación de 22 de enero último.

En el paraje La Toma hay una imagen que se repite y lastima: son las escuelas que quedan bajo el agua.

Escuela del paraje La Toma.

"En este momento el río Bermejo está en un descenso momentáneo porque se esperan ascenso repentinos por las lluvias que se esperan en Bolivia. Este fin de semana llegó a 4.80 metros a la altura de La Quena (Embarcación)", dijo la directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo en diálogo con Radio Salta.

"Teníamos cerrado también el Paso de Chalanas en Aguas Blancas (ya se habilitó). Y bueno, esta crecida afectó a parajes de Rivadavia Banda Sur, de La Unión, y algunos parajes de Pichanal", informó la funcionaria.

Camino al paraje San Felipe, Rivadavia Banda Sur

En cuanto a la posibilidad de evacuar a personas las funcionaria dijo que: "el Centro de Operaciones está conformado desde que comienza la época estival y en estos momentos en la Unión está saliendo una lancha para ver a familias del paraje El Divisadero con posibilidades de evacuación. Pero bueno, hay que llegar al lugar y evaluar porque a veces el agua ingresa y las familias quedan en un bordo. A veces no quieren retirarse de allí porque ya saben que el río como sube, baja rápido, entonces dicen quedarse. Pero bueno, sí que está trabajando en la posibilidad de evacuación", concluyó.