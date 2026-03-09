PUBLICIDAD

Municipios

Refuerzan la asistencia alimentaria en comunidades de Rivadavia Banda Sur tras las crecidas del Bermejo

En lo que va del año, el municipio de Rivadavia Banda Sur recibió más de 2.600 módulos alimentarios destinados a acompañar a familias afectadas por las crecidas del río Bermejo, además de asistencia a través del programa Focalizados, que alcanza a 22 comunidades de la zona.
Lunes, 09 de marzo de 2026 20:12

En los últimos días se concretó una nueva entrega de 807 módulos alimentarios, que se suman a los 1.816 distribuidos durante enero y febrero mediante operativos realizados por vía aérea y terrestre, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos en comunidades afectadas por la emergencia climática.

Según se informó, durante la jornada de este martes también está prevista la distribución de 100 módulos adicionales junto con elementos de primera necesidad, para continuar acompañando a las familias que atraviesan dificultades tras el desborde del río.

Las acciones las llevan adelante en coordinación con autoridades municipales y referentes de las comunidades, en un contexto marcado por las crecidas de los ríos en el norte de la provincia de Salta, que generaron complicaciones en distintas localidades.

Durante este año ya se habían realizado operativos de asistencia en la zona el 28 de enero y el 19 de febrero, mientras que se mantiene un seguimiento permanente de la situación para evaluar nuevas intervenciones en caso de ser necesarias.

