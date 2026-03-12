Detuvieron al líder del grupo Green por una denuncia de abuso sexual 

Adrián Marcelo "Chelo" Torres Ruiz Díaz (53), más conocido como “Chelo”, cantante de cumbia y líder del Grupo Green, fue detenido tras una denuncia por abuso sexual presentada por una mujer en el partido bonaerense de La Matanza.

El arresto se concretó este jueves cerca de la 1.30 de la madrugada durante un operativo realizado por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza. Los agentes se presentaron en el domicilio del músico, ubicado sobre la calle Ucrania al 4000, en Lanús Oeste.

Durante el procedimiento policial se secuestraron varios elementos que ahora serán analizados en el marco de la investigación. Entre ellos, un Volkswagen Suran, dos teléfonos celulares, un disco duro portátil y cinco pendrives.

La causa es investigada por la Fiscalía N° 21 de La Matanza, a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, especializada en violencia de género. Además del arresto, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento de 500 metros del acusado hacia la víctima y su entorno familiar.

Tras su detención, Torres Ruiz Díaz quedó alojado en la sede de la DDI de La Matanza a la espera de ser indagado por la fiscal que interviene en el caso.

La denuncia de la víctima

La denunciante es una mujer de 43 años conocida en redes sociales, quien realiza transmisiones en vivo los fines de semana con distintos artistas de la movida tropical.

Según su testimonio, el cantante se contactó con ella a través de redes sociales con la intención de participar en una entrevista vinculada a la música. Luego de intercambiar mensajes y realizar una videollamada, acordaron encontrarse personalmente.

De acuerdo con la denuncia, el encuentro se produjo durante la noche del lunes cuando el cantante pasó a buscarla por su domicilio en su vehículo.

La mujer relató que ambos se dirigieron primero a una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, a la altura de Liniers, donde compraron bebidas y comenzaron a conversar dentro del automóvil.

Según declaró ante la Justicia, la situación comenzó a volverse incómoda cuando el cantante le quitó el teléfono celular y comenzó a hacerle preguntas personales que, según ella, no tenían relación con el supuesto encuentro laboral.

La denunciante aseguró que el músico revisó su teléfono y luego le dijo que había eliminado contenidos del dispositivo.

Posteriormente, relató que el cantante la llevó cerca de su domicilio y le propuso pasar al asiento trasero del vehículo. Allí, según su denuncia, ocurrió el abuso sexual.

“Él es un violador. Su propósito era hacerme daño”, afirmó la mujer al relatar lo ocurrido y pedir que se haga justicia.

La denuncia y la investigación judicial

Tras el hecho, la mujer se presentó el martes en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo para radicar la denuncia formal.

Posteriormente, ratificó su declaración ante la Fiscalía N° 21 de La Matanza y entregó pruebas, entre ellas conversaciones que había guardado en su teléfono celular.

También fue sometida a distintos estudios médicos a cargo del Cuerpo Médico Forense.

En el marco de la investigación, la fiscalía ordenó el análisis de cámaras de seguridad en los lugares donde, según la denunciante, estuvo con el cantante. Entre ellos, la estación de servicio de avenida General Paz y las inmediaciones de la vivienda de la mujer.

Antecedentes judiciales

El caso generó fuerte repercusión porque el músico ya había sido condenado en 2009 por abuso sexual de una menor, hija de una ex pareja.

Según fuentes penitenciarias citadas por medios nacionales, el cantante estuvo detenido entre noviembre de 2010 y febrero de 2012 en la Unidad Penal N° 42 de Florencio Varela.

La denunciante aseguró que desconocía ese antecedente al momento de aceptar el encuentro.

Silencio del entorno del cantante

Desde el entorno del líder del Grupo Green indicaron que, por el momento, el músico no realizará declaraciones públicas por recomendación de su abogado.

Mientras tanto, la investigación continúa con la recolección de pruebas y el análisis de los elementos secuestrados durante el operativo policial.