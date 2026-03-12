Tucumán: más de la mitad de los habitantes de La Madrid fueron evacuados

El gobierno de Tucumán confirmó este jueves que hay alrededor de 15.000 evacuados en todo el territorio provincial, como consecuencia de las intensas lluvias e inundaciones, de los cuales 4.500 pertenecen a la localidad de La Madrid, una de las más afectadas por la catástrofe.

En ese sentido, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte, Marcelo Nazur, ratificó que allí viven “alrededor de 6.000 personas”, por lo que el 75 por ciento de sus habitantes debió abandonar sus hogares, la mayoría de los cuales se ubicó sobre la ruta 157 con carpas y vehículos.

Asimismo, Nazur explicó que se realizaron cortes preventivos en algunos tramos para facilitar el drenaje del agua acumulada, y en ese sentido indicó que la ruta provincial 323 fue intervenida para permitir el escurrimiento del agua, aunque poco después fue habilitada.

FOTO: LV12

En declaraciones a la prensa local, Nazur indicó que “si no llueve y las condiciones climáticas ayudan, el domingo ya vamos a poder ingresar a La Madrid”, una pequeña localidad ubicada a unos 100 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán, la capital provincial.

Por otra parte, el funcionario remarcó que Chicligasta y Sol de Mayo —ubicadas en la zona sur cercana al dique Las Termas— también resultaron gravemente afectadas por las inundaciones.

En cuanto al estado de los diques, el titular de la cartera de Obras Públicas informó que el dique Escaba “está en cota del labio del vertedero, que es 626,5. Ese nivel se va a mantener si sigue ingresando un caudal menor a 100 metros cúbicos”.

Respecto al dique El Cadillal, el ministro apuntó que se trabaja conforme al protocolo establecido por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP). “Hay que mantenerlo en 605,5, que es la cota de espera de creciente”, afirmó.

FOTO: LV12

Vecinos evacuados en La Banda del Río Sali

La Municipalidad de La Banda del Río Sali, en el departamento Cruz Alta, dispuso la evacuación de los vecinos de los barrios 140 viviendas, 40 viviendas, 200 viviendas y Soldado Tucumano.

“Hay informes del gobierno provincial acerca de una crecida del río que puede provocar daños en distintos puntos de la ciudad. Por eso trabajamos en este plan de evacuación, poniendo a disposición todos los dispositivos”, explicó el municipio en un posteo en sus redes sociales.