VIDEO: Inundaciones en el sur de Tucumán obligan evacúan a cientos de familias y suspenden las clases

Las intensas lluvias que afectan al sur de Tucumán provocaron nuevas inundaciones en la localidad de La Madrid, donde cientos de familias debieron abandonar sus viviendas ante el avance del agua. Durante la noche, alrededor de 300 familias permanecieron a la vera de la ruta 157 tras ser evacuadas de manera preventiva por el ingreso del agua en sus hogares.

Otras 300 personas fueron trasladadas al centro de evacuación habilitado en la escuela de Taco Ralo, donde pasaron la noche mientras equipos de emergencia y personal policial coordinaban tareas de asistencia y resguardo. En localidades cercanas, como Graneros, vecinos reportaron que el desborde de los ríos hizo que el agua llegara hasta el centro urbano e ingresara en varias viviendas.

El operativo se activó ante la crecida del río Marapa, que atraviesa la zona con un caudal elevado luego de las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días. Según explicó el jefe de la Regional Sur de la Policía, Marcos Barros, se dispusieron medidas preventivas para resguardar a la población y evitar mayores riesgos.

La situación generada por el temporal también impactó en el sistema educativo. El gobierno de Tucumán dispuso la suspensión de las clases en todos los niveles y modalidades, tanto en establecimientos públicos como privados, desde este martes hasta el viernes 13 de marzo inclusive.

El gobernador Osvaldo Jaldo explicó que la decisión se tomó tras analizar los informes meteorológicos y la situación en distintos puntos de la provincia. “La prioridad es preservar la seguridad de los alumnos, docentes, personal auxiliar y también de las familias que deben trasladarse hasta las escuelas”, señaló.

El mandatario además aclaró que no se implementarán clases virtuales y que los días perdidos se recuperarán más adelante dentro del calendario escolar. También advirtió que las fuertes lluvias podrían haber provocado daños en edificios escolares y caminos del interior, lo que dificulta el acceso a los establecimientos.

El sur tucumano continúa siendo la zona más afectada por el temporal. En algunos sectores, como La Invernada, se registraron precipitaciones que superaron los 150 milímetros. A esto se suma el aporte de agua que llega desde Catamarca a través del río San Francisco, que desemboca en el Marapa y agrava la situación hídrica.

En paralelo, autoridades provinciales informaron que el dique Celestino Gelsi, en El Cadillal, se mantiene dentro de los niveles permitidos y bajo control, mientras que el río Salí no presenta desbordes hasta el momento. Sin embargo, se mantienen controles permanentes y monitoreo ante posibles crecidas si continúan las lluvias.

Mientras tanto, desde distintos organismos provinciales expresaron su solidaridad con las localidades del sur, donde muchas familias atraviesan horas difíciles por las inundaciones y los daños ocasionados por el temporal.