Festival del libro en Salta: más de 10 mil ejemplares donados por familias lectoras saldrán a la venta

El Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta realizará este viernes 13 de marzo el tradicional Festival del Libro, una actividad cultural que cada año convoca a lectores y curiosos en busca de material bibliográfico a precios accesibles.

La propuesta se desarrollará de 8 a 16, en horario corrido, en la sede ubicada en avenida Belgrano 1002, donde el público podrá recorrer una amplia muestra y adquirir más de 10 mil ejemplares entre libros, revistas, enciclopedias, láminas y videos VHS. Con el pago de un voucher de $5000, se podrá adquirir 5 libros.

Gran parte del material que se pondrá a disposición del público proviene de donaciones realizadas por familias lectoras, que acercan sus colecciones para que puedan seguir circulando entre nuevos lectores.

Roxana Celeste Dib, coordinadora del Complejo de Bibliotecas y Archivos, explicó que antes de poner el material a la venta se realiza una revisión para determinar si algunos ejemplares deben incorporarse al patrimonio institucional.

“Siempre revisamos si esos libros pueden ser utilizados por nuestras bibliotecas. El remanente que queda se pone a disposición del público en el festival. Con lo que se recauda ayudamos al funcionamiento de las bibliotecas”, señaló.

Entre los materiales disponibles hay títulos de distintas áreas del conocimiento, desde medicina, arquitectura, agronomía y matemáticas hasta lenguas, ciencias y literatura general. Además, también habrá revistas, videos VHS y láminas, lo que amplía la oferta cultural del evento.

La muestra se instalará en el edificio del complejo y, si las condiciones climáticas lo permiten, también podría habilitarse el ingreso por calle Sarmiento, aunque el acceso principal será por Belgrano 1002.

El Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta es el principal centro de preservación documental y cultural de la provincia. En ese espacio funcionan la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de la Plaza”, con más de 135 años de historia, y el Archivo Histórico de la Provincia “Dr. Joaquín Castellanos”, creado en 1943 para resguardar la documentación histórica salteña.

El edificio donde actualmente funciona el complejo también tiene un fuerte valor patrimonial. La estructura, construida en 1944, fue refuncionalizada tras haber sido utilizada anteriormente como hospital y sede del Poder Judicial, y hoy alberga documentos fundamentales para comprender la historia de Salta.

El Archivo Histórico conserva registros que abarcan desde la fundación de la ciudad en 1583 hasta 1960, mientras que la Biblioteca Provincial ofrece servicios de lectura, biblioteca infantil, sala de autores salteños y hemeroteca.

Además de su función de preservación, el complejo se consolidó como un espacio activo de promoción cultural, con talleres, actividades educativas y eventos abiertos a la comunidad durante todo el año.

En ese marco, el Festival del Libro se transformó en una oportunidad para que miles de ejemplares encuentren nuevos lectores y, al mismo tiempo, para fortalecer el trabajo de las bibliotecas públicas de la provincia.