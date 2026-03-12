Detienen a una falsa ingeniera que ofrecía trabajo en minería

Una sofisticada red de estafas que explotaba la ilusión del "boom minero" fue desarticulada en Salta tras la investigación dirigida por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó dos domicilios y detuvo a una pareja señalada como responsable de captar a profesionales y operarios mediante empresas fantasma.

La cabecilla del grupo se presentaba ante sus víctimas como una ingeniera de vasta trayectoria. Sin embargo, la justicia constató que no posee título profesional ni acreditación técnica alguna. Su modus operandi consistía en ofrecer puestos en proyectos mineros inexistentes, logrando incluso que muchos de los damnificados renunciaran a sus empleos actuales ante la promesa de mejores sueldos en la cordillera.

Para dotar de realismo a la maniobra, los estafadores montaron una estructura de "empresas de maletín" que incluía nombres como Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin. Estas firmas, que carecían de registro formal en el Boletín Oficial, contaban con sitios web y grupos de mensajería activos para dar una falsa apariencia de legalidad con la que engañaban a las personas.

"Se les solicitaba dinero para trámites administrativos y estudios preocupacionales, los cuales debían transferirse a cuentas de terceros para borrar la trazabilidad del dinero", detallaron fuentes de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).