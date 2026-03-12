El video del susto: una influencer española estuvo a centímetros de caer por un acantilado y todo quedó grabado 

Un paseo en bicicleta estuvo a punto de terminar en tragedia para la ciclista e influencer española Cecilia Sopeña. Mientras recorría un sendero de montaña al borde de un acantilado, perdió el control de su bicicleta y quedó a centímetros de caer al vacío. El dramático momento quedó registrado en una cámara 360° instalada en su equipo.

El episodio ocurrió en un camino estrecho y rocoso cercano al mar, donde Sopeña realizaba un recorrido recreativo. En las imágenes se observa cómo la bicicleta resbala en la gravilla del sendero, provocando que la ciclista se deslice peligrosamente hacia el borde del precipicio.

El momento en que casi cae al vacío

El video muestra con claridad el instante en que la rueda de la bicicleta pierde estabilidad. En cuestión de segundos, la deportista queda prácticamente suspendida al borde del acantilado, en una situación que pudo haber terminado en una caída de varios metros.

En medio del susto, Sopeña logra reaccionar rápidamente y se aferra a una roca, lo que le permite recuperar el equilibrio y evitar el accidente. Tras detenerse, permanece unos segundos sentada intentando recomponerse del impacto emocional del momento.

Un video que se volvió viral

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y medios internacionales, donde miles de usuarios reaccionaron al impactante registro. Muchos señalaron lo cerca que estuvo la ciclista de sufrir un accidente grave.

El video fue captado con una cámara 360°, lo que permitió registrar desde distintos ángulos el momento exacto en que pierde el control de la bicicleta y logra detenerse antes de caer.

Debate por la seguridad

El episodio también generó debate en redes sociales debido a que la ciclista no llevaba casco ni otros elementos de protección al momento del recorrido.

Tras la viralización del video, Sopeña reflexionó sobre lo ocurrido y reconoció el riesgo que implicó la situación. Según explicó en sus redes sociales, el incidente fue una advertencia sobre la importancia de extremar las medidas de seguridad al practicar ciclismo en terrenos de montaña.

A pesar del susto, la ciclista logró salir ilesa y el episodio quedó como una impactante advertencia sobre los riesgos de circular por senderos estrechos y con terreno inestable.