PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
2 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rosario de Lerma
Bspa
Serenata de Cafayate
Nahuel Gallo
Nahuel Gallo
Oriana Sabatini
AFA
Donald Trump
Alejandra Monteoliva
Victoria Villarruel
Rosario de Lerma
Bspa
Serenata de Cafayate
Nahuel Gallo
Nahuel Gallo
Oriana Sabatini
AFA
Donald Trump
Alejandra Monteoliva
Victoria Villarruel

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Adorni marcó la ruptura: “la vicepresidenta no es parte del Gobierno”

Tras el frío saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones, el jefe de Gabinete afirmó que no hay posibilidad de recomponer el vínculo.
Lunes, 02 de marzo de 2026 19:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó públicamente el quiebre político entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel al asegurar que “la vicepresidenta no es parte del Gobierno”.

Notas Relacionadas

Las declaraciones se produjeron este lunes, en una entrevista con radio El Observador, luego del gesto distante que ambos protagonizaron durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. “No hay ninguna chance de volver a tener relación con la vicepresidenta, pero porque no es parte del Gobierno, no es parte de la gestión, no es parte de las decisiones”, afirmó el funcionario.

El gesto en el Congreso y el uso del celular

Durante el ingreso al recinto, Milei -acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- apenas estrechó la mano de Villarruel, sin intercambio de palabras. La escena no fue emitida por la transmisión oficial y quedó registrada por una cámara alternativa.

Otro momento que generó repercusiones fue el uso del celular por parte de la vicepresidenta mientras el mandatario pronunciaba su discurso, que se extendió por más de una hora. Consultado sobre esa actitud, Adorni evitó profundizar: “Hay que preguntarle a ella por qué estaba con el celular. No es algo tampoco que consideremos que tengamos que hacer una apreciación”.

El jefe de Gabinete agregó que lo relevante fue el mensaje presidencial y minimizó los episodios paralelos. “Lo que hay que poner en valor es el discurso del Presidente, más allá de la desatención que pudo haber existido y de los silbidos e insultos que efectivamente hubo por parte de la bancada kirchnerista”, sostuvo.

Una tensión que no es nueva

La distancia política entre Milei y Villarruel no es reciente. En los últimos días, la vicepresidenta volvió a marcar diferencias con el rumbo económico impulsado por La Libertad Avanza, especialmente tras el avance del proyecto de reforma laboral en el Congreso.

Villarruel cuestionó el modelo de apertura económica promovido por el oficialismo y advirtió que esa orientación “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”, en declaraciones que profundizaron las diferencias internas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD