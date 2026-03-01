VIDEO. El frío saludo entre Milei y Villarruel antes del discurso del presidente en el Congreso

La fría relación entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, volvió a quedar plasmada este domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

“Opositores y propios soñaron con el sillón de Rivadavia”

Durante su discurso le dedicó una crítica sutil a la vicepreisdneta, con quien mantiene un distanciamiento desde hace más de un año, al advertir que después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre del año último, hubo “opositores y propios que soñaron” con reemplazarlo en el poder.

"Opositores y propios soñaron con el sillón de Rivadavia", deslizó Milei, cuando promediaba su discurso ante la Asamblea Legislativa, en clara referencia a Villarruel, y a quien incluso le había dedicado, un rato antes, un frío saludo.

En efecto, la fría relación entre ambos volvió a quedar plasmada este domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. La transmisión en cadena nacional evitó mostrar al país el saludo entre el titular del Poder Ejecutivo y la presidenta del Senado.

Además, la distribución de las cámaras en el recinto hizo que el plano de Milei que salió al aire cortara la cabeza de Villarruel. Durante gran parte del discurso, de la vicepresidenta solo se vio una parte del torso, sin el rostro.

En el único momento en que salió en la transmisión oficial fue durante el ingreso de Milei al Congreso. Ella lo acompañó en su caminata hasta el recinto, en la que el jefe de Estado sí saludó cálidamente a la comisión de legisladores que le dieron la bienvenida.

Luego, el Presidente ingresó al recinto por una puerta lateral y no por la central, por donde suelen entrar los mandatarios junto a los vicepresidentes.