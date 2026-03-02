De pandemia al orden fiscal, la evolución del discurso de Sáenz

La apertura de sesiones ordinarias se convirtió, con el paso de los años, en un termómetro del momento político y económico de la provincia. Si se comparan los siete discursos de Gustavo Sáenz entre 2020 y 2026, se observa una evolución en los ejes temáticos como en el tono y la construcción de liderazgo.

En 2020 y 2021, el centro del mensaje fue la pandemia. El tono fue marcadamente emocional, con apelaciones a la solidaridad, la unidad y el esfuerzo colectivo. La salud ocupó un lugar dominante: sistema sanitario, mortalidad, desnutrición infantil, refuerzo hospitalario y asistencia social.

En ese contexto, el discurso era defensivo y empático. La prioridad era sostener el funcionamiento del Estado y contener la crisis económica y sanitaria. La obra pública y el desarrollo productivo aparecían, pero subordinados a la emergencia. A partir de 2022 comienza una segunda etapa. El eje ya no es la urgencia, sino el orden. Aparecen con más fuerza conceptos como equilibrio presupuestario, reducción de deuda, disciplina fiscal y planificación estratégica. La narrativa cambia: de la contención social a la administración responsable.

Entre 2023 y 2026 la infraestructura pasa a ocupar el centro del discurso. Las cifras crecen año tras año: primero cientos, luego más de mil y finalmente más de 2.700 obras públicas contabilizadas desde el inicio de la gestión. Uno de los cambios más visibles está en el vínculo discursivo con el Gobierno nacional. En los primeros años predominaba un tono cooperativo. Con el paso del tiempo, el reclamo se volvió explícito.

En los últimos discursos aparece la idea de "federalismo al revés", la denuncia de pérdida de recursos por coparticipación y la crítica a la transferencia de responsabilidades a las provincias sin financiamiento equivalente. El reclamo ya no es implícito: es estructural y con cifras concretas.

En salud, el discurso evolucionó desde el refuerzo hospitalario en pandemia hacia la digitalización y la innovación tecnológica. Historia clínica electrónica, hospital digital y nuevas especialidades reemplazan el tono de urgencia sanitaria de los primeros años.

En educación ocurre algo similar. Tras una etapa centrada en infraestructura y paritarias docentes, los últimos discursos destacan alfabetización temprana, prevención del abandono escolar y robótica.

En los últimos dos años creció con fuerza el eje seguridad. Se incorporaron cifras sobre bandas desarticuladas, incautaciones de droga y reducción de delitos. La lucha contra el narcotráfico, junto con el pedido de mayor presencia federal en la frontera, se convirtió en un capítulo estable.

La minería, por su parte, pasó de ser una promesa de desarrollo a consolidarse como motor económico. En 2026 el discurso habla de miles de millones de dólares en inversión y posiciona a Salta como plaza estratégica del litio y otros minerales.

El tono también cambió. En 2020 predominaba la apelación emotiva y colectiva. En 2026 el mensaje es más firme, más numérico y más estructurado en datos de gestión. Se repite una idea: "No tenemos otra agenda que la de Salta".

La narrativa pasó de "estamos atravesando una crisis" a "ordenamos la provincia" y finalmente a "Salta es previsible, invierte y crece". Pese a los cambios, hay elementos que se mantienen constantes: la apelación al consenso, la defensa del federalismo, la reivindicación de la identidad salteña y el cierre con referencias religiosas y familiares.