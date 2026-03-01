Saénz en la Legislatura: "Salta es la provincia que con mayor cantidad de obras viales tiene en todo el país"

El gobernador llegó a la Legislatura provincial a las 9,30, para dar inicio a este nuevo período se sesiones, en compañía de su esposa. Minutos antes el ministro de Salud, Federico Mangione, habló con los manifestantes del área de salud que se encontraban en la plaza frente a la legislatura.



Ya en el interior de la Legislatura el gobernador fue el encargado de realizar el izamiento de la insignia patria, y junto a los legisladores y ministros se realizó el canto del Himno Nacional y la Marcha de Malvinas.

Entre algunos de los primeros puntos que expresó el gobernador destacó el reclamo por los fondos de coparticipación de las provincias. Y expresó un dato importantes sobre las pérdidas que tuvo la provincia.

"No me cansaré de gestionar ante el gobierno nacional para reclamar lo que nos corresponde, lo mismo que buscar inversores para nuestra provincia. Que quede claro que no hay otra agenda que la de Salta, antes de los intereses particulares están los intereses de los salteños. Celebro que después de 2 años contemos con un presupuesto nacional aprobado que nos permite previsibilidad. Pero es un dato negativo que desde hace años las provincias debamos afrontar más responsabilidad con menos recursos del Estado nacional.".

Otro de los temas desarrollados fue la conectividad vial de la provincia.

"Salta es una de las provincias con mayores obras en todo el país. Contamos con 11 obras de vialidad nacional, ratificadas y con presupuesto asignado para el 2026. No es casualidad es esfuerzo es gestión permanente. Trabajo todos los días. Sin descanso con compromiso y responsabilidad. Y los hacemos con todo el equipo. Conseguir una obra a nivel nacional significa un trabajo en conjunto. Hasta que logramos la licitación y logramos las obras. Hoy Salta es la provincia que mayor cantidad de obras viales tiene en todo el país".

"En el segundo semestre se pavimentará la ruta de la Cuesta del Obispo. Las obras de la ruta 9/34 siguen de acuerdo a los fondos enviados por Nación. En particular en el tramo denominado "ruta de la muerte". Ya me conozco todos los trámites para que se paguen todos los certificados de obras no terminadas. Así que se pongan a pagar. Los certificados de las obras que se adeudan es desde el mes de octubre. Son obras necesarias".

"Ahí es donde convoco a todos los legisladores nacionales que nos acompañen. Qué dejen la soberbia y acompañen a Salta, independientemente del partido que seamos. De una vez por todas dejemos de lado las mezquindades, para pelear por esas obras que van a beneficiar a todos los salteños. A pelear por las rutas destruidas para que se mantengan y no se sigan matando los salteños. Hay un impuesto que pagan todos los salteños que es impuesto al combustible, que dice que el mantenimiento de las rutas nacionales corresponde al Gobierno nacional".

El gobernador también destacó los avances y cambios en la cobertura de salud de la provincia.

"Hace seis años atrás teníamos que comunica la cantidad de angelitos que morían por falta de comida y agua. Debe ser un orgullo para todos los salteños que podamos tener un descenso sostenido en los indicadores de mortalidad infantil con una disminución del 6,6 por ciento en comparación con 2024".

"La red de centros de recuperación nutricional, recuperó 94 por ciento de los pacientes que requieren internación. No fue un error la creación del Centro de Rehabilitación donde los niños estaban deshidratados y con bajo peso. Gracias a los equipos de trabajo de ministerio".

En lo que respecta al área de Seguridad, el gobernador destacó que en 2025 se logró la mayor incautación y detección de narcotraficantes.

"Se logró la detección de los puntos de ventas en los barrios. Es importante señalar que se registró una disminución del 19 por ciento en robos. Son avances importantes pero que no nos deben dejar satisfechos. Quiero agradecer la labor a nivel nacional, con la presencia en las fronteras. Hay que avanzar en la radarización en la frontera y la aprobación de una ley de derribo. Y le pido nuevamente a los legisladores nacionales que acompañen este pedido".

"La Policía de Salta desarticuló redes de narcotráfico en la provincia, mientras que el Servicio Penitenciario adjudicó la obra de módulos para Orán, para tener una capacidad para 178 internos".

En Educación se sigue invirtiendo.

"Hoy se mantiene el plan de alfabetización, para que no existan chicos con problemas de lectura y comprensión en Salta. En nuestra provincia se abordó la alfabetización en zonas rurales. Se logró importantes avances en los núcleos formativos y ahora sumar la educación emocional".

"En el nivel secundario siempre pusimos a las técnicas en un primer nivel. Se gestiona más yu mejor para que se avance pese a los recortes de fondos de la Nación. Creamos la unidad provincia de apoyo para trabajar los casos de bullying, para trabajar la violencia en las escuelas".

En la educación universitaria, se mantiene el apoyo a la UPATECO para poder seguir adelante en la formación de los salteños. aprovecho para felicitar a los estudiantes de robótica y nuevas tecnologías que en 2025, lograron premios internacionales.

En 2025, el Complejo de Museos tuvo medio millón de visitas. La Escuela Oficial de Ballet y la Orquesta tuvieron 600 alumnos. Este año la Sinfónica de Salta celebra un nuevo aniversario, recorriendo la provincia. Llevando el arte a todo el territorio salteño.

El desarrollo en turismo con la recuperación de rutas aéreas, y ahora se trabaja en lograr rutas hacia Europa, desde Salta y hoy se mantiene la obra del aeropuerto de Salta. "Los que pasan por la zona van a ver la gente trabajando y que no es solo un cartel de obra".