Mangione puso paños fríos en una manifestación de trabajadores sociales y nutricionistas frente a la Legislatura

En el marco del inicio de las sesiones ordinarias en la Legislatura de Salta, dos sectores de profesionales se concentraron este sábado en plaza Güemes para expresar su rechazo a la creación de la Caja Interprofesional de Seguridad Social y a las posibles modificaciones de la Ley Nº 8.444.

La normativa, sancionada en agosto de 2024, estableció la creación de la Caja Interprofesional con afiliación obligatoria para los matriculados de ambas profesiones alcanzadas. Desde el sector movilizado sostienen que la medida fue adoptada “sin consenso real” y cuestionan el carácter compulsivo de la incorporación al sistema previsional.

Según señalaron, la implementación de la Caja derivó en la generación de deudas que, en algunos casos, consideran impagables. Además, advirtieron que el esquema podría generar consecuencias negativas a futuro para quienes ejercen de manera independiente.

Manifestación frente a la plaza Güemes. Fotografía: Pablo Yapura

Antes de ingresar al recinto legislativo, el ministro de Salud, Federico Mangione, se acercó a dialogar con los manifestantes. Tras un breve intercambio, los invitó a una reunión en su despacho el próximo miércoles a las 8.30, con el objetivo de escuchar los planteos y avanzar en una instancia de diálogo.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica y tuvo como principal consigna el pedido de derogación de la ley vigente. Los profesionales anticiparon que continuarán visibilizando su reclamo hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades.