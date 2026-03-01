Odontólogos, trabajadores sociales y nutricionistas se manifestaron frente a la Legislatura

En la previa del acto de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, profesionales de la salud se concentraron sobre la plaza Güemes para visibilizar distintos reclamos vinculados a su situación laboral y previsional. Con carteles y consignas, exigieron respuestas antes del ingreso de las autoridades al recinto.

Por un lado, odontólogos cuestionaron el actual sistema de autorizaciones del IPS y la falta de actualización de los aranceles. Marcela Tejerina, presidenta de la Asociación de Odontólogos, explicó que desde la intervención del organismo “lo único que tuvimos es complicaciones”. Señaló que los pagos no se regularizaron y que los aumentos dejaron de estar atados a las paritarias. “Desde julio no tenemos aumentos. Ahora nos pagaron la mitad de diciembre recién”, afirmó.

La profesional remarcó además que el nuevo sistema impone más carga administrativa. “La parte administrativa que antes hacía el IPS ahora la hace el odontólogo. Pasamos tres horas para autorizar una ficha y nos pagan dos pesos”, expresó. También cuestionó la duplicación de trámites: “Nos piden que hagamos el trámite de forma digital y en papel, doble trabajo”. En ese marco, anticipó que presentaron una nota dirigida al gobernador para que intervenga y se modifique el sistema.

En paralelo, trabajadores sociales y nutricionistas se manifestaron en rechazo a la creación de la Caja Interprofesional de Seguridad Social, establecida por la Ley Nº 8.444 en agosto de 2024. La normativa dispuso la afiliación obligatoria para los matriculados en ambas profesiones, lo que, según los manifestantes, generó deudas en algunos casos “impagables”.

Desde el sector señalaron que la Caja fue creada “sin consenso real” y advirtieron que el sistema podría traer consecuencias negativas a futuro. “La mayoría son contratados. Los sueldos son bajos. Entonces es insostenible. Por eso venimos a ver la posibilidad de que se derogue. No nos quedó otra que venir y manifestarnos aquí, para ser escuchados”, expresaron.

Antes del inicio formal de la ceremonia legislativa, el ministro de Salud, Federico Mangione, se acercó a dialogar con los odontólogos. Según informaron los profesionales, el funcionario indicó que ya se encuentra gestionando una solución ante el IPS y los invitó a una reunión en su despacho el miércoles por la mañana.