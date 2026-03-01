El Chaqueño cierra la Serenata de Cafayate sobre el mediodía

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

"En el valle Calchaquí. Tomá un vino y alegrate. Entonces podrás decir: Que el cielo está en Cafayate"....

ya la estás silbando???

Así, con nada menos, vibró Cafayate en su última noche de Serenata con el ya tradicional cierre con al Chaqueño Palavecino.

Desde el escenario el Chaqueño presentó cerca de las 5 la mañana la lista de canciones que iba a interpretar hasta que salga el sol.

Una lista de más de 100 canciones, que se disfrutaron y bailaron hasta las 11 de la mañana.



Pasadas las 6 de la mañana, desde la organización de la Serenata se abrieron las puertas del precio para que todos aquellos que seguían el show y las canciones del Chaqueño ingresen al predio.

Y el pedido expreso por el Chaqueño desde el escenario.

"Intendenta diga que sí"

El Chaqueño Palavecino pidió que se abrieran las puertas del predio de la Bodega Encantada para que aquellos que no pudieron conseguir entradas pudieran disfrutar del festival. Eran más de las 10 de la mañana cuando el artista le solicitó a la intendente Rita Guevara que permitiera el ingreso de la gente.

Guevara accedió de inmediato al pedido del Chaqueño y ordenó que se abrieran las puertas de acceso al predio. En minutos, el lugar se volvió a llenar de serenateros que se unieron a la fiesta para disfrutar del show del Chaqueño Palavecino.

El gesto del artista y de la Intendente fue aplaudido por la multitud, que agradeció la oportunidad de vivir un momento inolvidable en la Serenata a Cafayate.