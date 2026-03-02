Francia, Alemania y Reino Unido abiertos a sumarse a los ataques a Irán

Francia, Reino Unido y Alemania, que forman el denominado bloque E3, avisaron ayer de que considerarán tomar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio, cuestión en la que colaborarán con EEUU.

"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen", indicaron los tres países en una declaración conjunta.

"Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión", agregaron.

Los líderes de los tres países -el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, Keir Starmer- condenaron los ataques "indiscriminados y desproporcionados" con misiles lanzados por Teherán a otros países, "incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".

"Los ataques imprudentes de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región. Instamos a Irán a que ponga fin de inmediato a estos ataques imprudentes", recalcaron.

Este mensaje llega después de incidentes que han involucrado no solo a naciones aliadas, sino también directamente a los países del E3, como el impacto de uno de los ataques iraníes, realizado con drones contra el puerto de Abu Dabi, en un hangar naval militar francés en Emiratos Árabes Unidos, si bien solo dejó daños materiales limitados.

Por su parte, el Ministerio de defensa británico indicó que, en una misión conjunta con Catar, un caza Typhoon neutralizó un dron iraní dirigido a ese país aliado.

Además de Catar y Emiratos, las represalias iraníes también han afectado a países como Baréin o Kuwait.

Israel, que emprendió los ataques originales contra Teherán junto a Estados Unidos, igualmente ha estado en la diana de Irán.

Despliegue inglés

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó que la participación más activa del Reino Unido en la guerra contra Irán, y aseguró que cazas británicos "han interceptado con éxito bombardeos iraníes".

Sostuvo que los países del golfo Pérsico -"nuestros socios", los llamó- han solicitado del Reino Unido "hacer más para defenderlos", y a eso responde esa mayor implicación.

Además, dijo que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas (no especificó cuáles) para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes "porque el único modo de frenar la amenaza es destrozar los misiles en origen, en sus depósitos o en las lanzaderas", especificó.

Esos misiles que Irán está disparando por toda la región matan a civiles inocentes, ponen en peligro a los británicos y agreden a países sin relación con este conflicto, razonó Starmer. Desmintió así a quienes aseguraron que el Reino Unido había negado el uso de esas bases a la aviación estadounidense.

148 víctimas en una escuela iraní

El número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab ya asciende a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó ayer la agencia oficial IRNA.

En este ataque, perpetrado el sábado contra la escuela primaria Shajareh Tayyibeh en Minab, otras 95 personas resultaron heridas, indicó Radmehr.

Las labores de socorro y la retirada de escombros por parte de trabajadores humanitarios continúan en el centro educativo, añadió, y dijo que entre las víctimas mortales se encontraban también padres de los estudiantes y personal escolar, indica IRNA.

A la vez HRANA, una organización de derechos humanos iraní con sede en Washington, informó que en los ataques de EEUU e Israel sobre Irán el sábado murieron al menos 133 personas y otras 200 resultaron heridas.