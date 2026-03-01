Con expectativas renovadas, 450 mil estudiantes vuelven a clases

Las mochilas preparadas, los guardapolvos planchados y la rutina que vuelve a ponerse en marcha. Hoy comienza el ciclo lectivo 2026 en Salta y cerca de 450 mil estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario regresarán a las aulas en todo el territorio provincial, en medio de expectativas, organización familiar y también incertidumbre por la convocatoria a un paro nacional docente.

El calendario escolar fija el inicio para los niveles obligatorios del régimen común y prevé la finalización el 18 de diciembre. Salta se ubica así entre las 15 provincias del país que comienzan hoy el ciclo lectivo. En el Nivel Superior, las clases comenzarán el 9 de marzo.

Desde el Ministerio de Educación aseguraron que se trabajó en la puesta a punto de los edificios escolares. "A rasgos generales estamos empezando muy bien", sostuvo la ministra Cristina Fiore, aunque reconoció que en algunas instituciones -sobre todo en la zona sur, en Cerrillos, La Merced y alrededores- las lluvias recientes generaron inconvenientes. Los trabajos incluyeron limpieza de tanques, desinfección y reparaciones en techos y sanitarios.

El inicio estará marcado por el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), medida a la que el principal gremio local ADP confirmó su adhesión. Desde la Provincia señalaron que no prevén un acatamiento masivo y recordaron que rige el principio de "día no trabajado, día no pagado". "Les pido a los padres que empecemos con ganas y entusiasmo las clases", expresó Fiore en una entrevista a El Tribuno.

El gobernador Gustavo Sáenz presidirá hoy, a las 9, el acto de apertura del ciclo lectivo 2026 en la Escuela N° 4.063 "Dr. Victorino de la Plaza" de Cachi.

El conflicto nacional se produce mientras en Salta ya se cerró la paritaria para el primer semestre. El acuerdo prevé un incremento del 10% escalonado hasta junio (2,9% en febrero; 2% en abril; 2% en mayo y 3,1% en junio), la reactivación de la Compensación Transitoria Docente (el llamado incentivo docente) con retroactividad a enero y febrero, y otros adicionales. Según detalló la ministra, un docente que recién se inicia, con cuatro horas frente al aula, pasó de percibir alrededor de $714.000 a unos $810.000, lo que representa un incremento cercano al 14%.

UPD y Copa de Leche

En paralelo al regreso a clases, el Gobierno provincial confirmó que desde el primer día estará operativo el programa Copa de Leche, que este año alcanzará a 85.000 alumnos de 144 escuelas primarias de la ciudad de Salta. Desde la coordinación del programa recordaron que se trata de un complemento nutricional y pidieron a las familias no olvidar enviar la taza en la mochila.

Otro punto central será la aplicación del Protocolo de Intervención del "Último Primer Día" (UPD), establecido por Resolución Ministerial N° 111/26 y vigente para escuelas públicas y privadas. La normativa fija pautas para el ingreso y permanencia escolar de las y los alumnos de quinto y sexto año, establece la corresponsabilidad de las familias y prevé que los estudiantes que presenten signos de alteración psicofísica sean retirados preventivamente hasta que concurran sus padres o tutores. También contempla sanciones en caso de incumplimiento de los acuerdos de convivencia.

Días de clase

Según el informe "Calendarios escolares 2026: horas de clases y planificación provincial del año escolar", de Argentinos por la Educación, solo tres jurisdicciones alcanzarán la meta del Consejo Federal de Educación de 190 días de clase en 2026: son Santiago del Estero (192 días), San Luis (191) y Mendoza (190). Hay 14 provincias que no alcanzarán los 190 días de clase, pero sí las 760 horas anuales, porque ofrecen una jornada escolar de más de 4 horas.

Hoy arrancan Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Al respecto, la ministra de Educación Cristina Fiore, en un balance que hizo a fines del año pasado dijo: "No llegamos a 190 días de clases, que era la meta, pero cumplimos los 180 que marca la ley".

Educación dio aclaraciones sobre el seguro escolar

El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia recordó que el Seguro Escolar, establecido por la Ley N° 5110, es obligatorio para todos los alumnos que asisten a establecimientos educativos de Salta y se gestiona a través del Instituto Provincial de Seguros (IPS). El aporte debe realizarse al momento de la inscripción.

La cartera educativa informó que la cobertura alcanza a los estudiantes durante el trayecto hacia y desde la institución, mientras permanecen en el establecimiento y en toda actividad escolar organizada por la autoridad educativa. Desde el organismo remarcaron que el incumplimiento en el pago, en los plazos y formas establecidos, implica la pérdida automática del beneficio.

En los casos en que padres, tutores o encargados acrediten falta de recursos, podrán gestionar la eximición correspondiente. Para ello deberán solicitar el formulario ante el IPS, completar una declaración jurada ante autoridad policial y presentar la documentación según el procedimiento vigente.

Por otra parte, el Ministerio recordó que las cooperadoras escolares funcionan como asociaciones civiles destinadas a acompañar y fortalecer a la comunidad educativa. En ese sentido, destacaron la importancia de la colaboración de las familias que, pudiendo hacerlo, contribuyen al sostenimiento del sistema educativo provincial.

Hoy, el Pase Libre se renueva en el colectivo

El Pase Libre Estudiantil se renovará automáticamente este lunes 2 de marzo cuando los alumnos suban al colectivo y apoyen su tarjeta en el validador amarillo. De esta manera, quienes aún no hayan hecho el trámite no deberán realizar ninguna gestión adicional para mantener el beneficio.

Desde SAETA recordaron que el sistema actualizará de forma automática los datos al momento de registrar la tarjeta en la unidad, simplificando el proceso para miles de estudiantes del nivel primario, secundario y universitario.

No obstante, durante el fin de semana también continuó habilitada la opción de autogestión para quienes prefirieron adelantar el trámite. Las terminales funcionaron las 24 horas en la sede central de SAETA, en Pellegrini esquina Corrientes, y en el Centro de Atención al Usuario de Pellegrini 824.