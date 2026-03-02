Quieren cambiar cómo actúa la policía en casos de violencia

El Gobierno provincial avanza en la actualización de protocolos para la toma de denuncias con perspectiva de género y proyecta un convenio marco entre áreas clave para unificar criterios y acelerar respuestas.

En un encuentro encabezado por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto a la secretaria de Gobierno, Oriana Névora, y la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat, se puso el foco en un punto sensible: cómo interviene la Policía en los casos de violencia de género y qué cambios concretos se pueden implementar para optimizar la atención y el procedimiento.

Uno de los aspectos destacados fue el uso de la denuncia web, que permite a las víctimas realizar la presentación sin acudir a una dependencia policial o fiscalía. Según se informó, la carga impacta de manera inmediata en la plataforma del Ministerio Público, lo que habilita a los fiscales a disponer medidas judiciales con mayor rapidez.

Además, se presentó una propuesta para actualizar los protocolos policiales con perspectiva de género y se acordó conformar una mesa de trabajo interinstitucional para elaborar un convenio marco de colaboración.