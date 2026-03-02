PUBLICIDAD

2 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
reforma de la Carta Orgánica
Perspectiva de Género
Femicidio de Natalia Cruz
guerra en medio oriente
Conflicto Irán - Israel
Asamblea Legislativa
Asamblea Legislativa
Inicio ciclo lectivo
Salta

Quieren cambiar cómo actúa la policía en casos de violencia

Impulsan que la víctima utilice la denuncia web para más agilidad.
Lunes, 02 de marzo de 2026 01:31
Nicolás Avellaneda junto a la Julieta Valencia.
El Gobierno provincial avanza en la actualización de protocolos para la toma de denuncias con perspectiva de género y proyecta un convenio marco entre áreas clave para unificar criterios y acelerar respuestas.

En un encuentro encabezado por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto a la secretaria de Gobierno, Oriana Névora, y la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat, se puso el foco en un punto sensible: cómo interviene la Policía en los casos de violencia de género y qué cambios concretos se pueden implementar para optimizar la atención y el procedimiento.

Uno de los aspectos destacados fue el uso de la denuncia web, que permite a las víctimas realizar la presentación sin acudir a una dependencia policial o fiscalía. Según se informó, la carga impacta de manera inmediata en la plataforma del Ministerio Público, lo que habilita a los fiscales a disponer medidas judiciales con mayor rapidez.

Además, se presentó una propuesta para actualizar los protocolos policiales con perspectiva de género y se acordó conformar una mesa de trabajo interinstitucional para elaborar un convenio marco de colaboración.

 

