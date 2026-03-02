Trump abre la puerta al diálogo con Irán, pero sigue la ofensiva

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró ayer que la ofensiva militar contra Irán iniciada este sábado junto con Israel podría durar cuatro semanas, no obstante se mostró abierto al diálogo con el Gobierno de Teherán al asegurar que "ellos quiere negociar".

"Calculamos que (el ataque) durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos", dijo en declaraciones al diario británico Daily Mail, donde señaló que desde el principio han contemplado ese periodo de tiempo.

En otra entrevista con la cadena estadounidense CNBC, el líder republicano había señalado que la operación, bautizada como "Furia Épica", va más rápido de lo previsto.

En el Daily Mail añadió que se está desarrollando sin sorpresas, aunque mejor de lo esperado. En los bombardeos se mató este sábado al líder supremo iraní, Ali Jamenei, y a "unos 48" integrantes de su cúpula.

"Creo que va según lo planeado, más allá de que eliminamos a todos sus líderes, muchísimo más de lo que pensábamos", dijo

A la revista The Atlantic Trump le dijo que los iraníes "quieren negociar" y que él ha accedido a hacerlo. "Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado", dijo sobre el fallido diálogo en materia nuclear. El líder republicano no detalló cuándo podrían empezar las nuevas conversaciones.

Más tarde, a través de un video en su red Truth Social, Trump endureció su discurso al instar a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura".

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable", declaró

Desde Teherán

El nuevo liderazgo iraní transmitió ayer tanto a Estados Unidos como a Omán su voluntad de negociar mientras prosigue la ofensiva militar contra el régimen.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, aseguró que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le ha hecho saber la disposición de Teherán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", según la agencia omaní ONA.

La apertura al diálogo de Irán contrasta, sin embargo, con la promesa e vengar la muerte del ayatolá Ali Jamenei, fallecido el sábado en el operativo militar, y ha asegurado que golpeará a EEUU e Israel "con una fuerza que nunca antes han experimentado".

Según su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, los bombardeos contra Teherán no tienen impacto en su capacidad para continuar la guerra gracias a su sistema de defensa descentralizada, por lo que, en su opinión, Irán decide cuándo y cómo acabarla.

Daños y víctimas

La ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica ha destruido nueve de sus buques de guerra, según Trump, y el cuartel general de la Marina, entre otros objetivos.

El Ejército de Israel informó ayer que destruyó el 50 % de los lanzamisiles balísticos de Irán, unos 200, e impidió la producción de 1.500 misiles.

A su vez, la Guardia Revolucionaria afirmó en la víspera que sus misiles alcanzaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido posteriormente por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

Washington sí ha reconocido la muerte de tres militares estadounidenses desde el inicio de la operación el sábado y Trump predijo que habrá más bajas estadounidenses. "Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas. Lamentablemente es probable que haya más" antes que concluya la misión, afirmó en el video.

Más de 200 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos,. Mientras, en Israel hay 10 fallecidos por impactos de misiles iraníes.