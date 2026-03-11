Intensas lluvias en la localidad de Luis Burela dejan rutas anegadas

Una intensa tormenta se registró durante las últimas horas en Luis Burela, en el departamento Anta, donde anoche se acumularon alrededor de 90 milímetros de lluvia en pocas horas.

La gran cantidad de agua caída generó anegamientos y complicaciones en varios sectores de la localidad, lo que obligó a extremar precauciones al momento de circular por calles y caminos de la zona.

Las precipitaciones forman parte del sistema de tormentas que afecta a distintas localidades del interior de Salta y que, en algunos casos, deja importantes acumulados de lluvia en períodos cortos. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones climáticas y circular con precaución.