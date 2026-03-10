Clima en Salta: alerta naranja por lluvias intensas en la madrugada, Capital y Metán entre las zonas de riesgo

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para la madrugada en distintas zonas de la provincia de Salta, en un contexto marcado por los fuertes temporales que ya afectaron a varias localidades en los últimos días, entre ellas Metán.

La advertencia incluye sectores del departamento General José de San Martín, la Yunga de Iruya, la Yunga de Orán y la Yunga de Santa Victoria, donde se prevén tormentas intensas acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos.

Según el organismo meteorológico, los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, además de precipitaciones que podrían generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.

El alerta se da en medio de una seguidilla de lluvias que ya provocaron inundaciones y complicaciones en distintas localidades del sur provincial, especialmente en San José de Metán, donde en los últimos días se registraron acumulados de más de 145 milímetros de lluvia.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El SMN continuará actualizando la situación meteorológica durante las próximas horas ante la posibilidad de nuevas tormentas en distintos puntos de la provincia.

Detalle de alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional para Salta

Martes 10 de marzo – Noche

Alerta amarilla

El área será afectada por tormentas, algunas fuertes, que podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

Zonas afectadas:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

También rige para los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, además de los departamentos:

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

Miércoles 11 de marzo – Madrugada

Alerta naranja

Durante la madrugada se espera un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con tormentas fuertes y algunas localmente severas.

Los fenómenos podrían estar acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se estiman precipitaciones acumuladas entre 50 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.

Zonas afectadas:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

También estarán bajo alerta:

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

En el norte provincial la advertencia incluye:

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

En paralelo, el departamento Rivadavia se mantiene bajo alerta amarilla durante la madrugada.

Miércoles 11 de marzo – Mañana

Alerta amarilla

Para la mañana del miércoles se espera que continúen las tormentas en gran parte de la provincia, con características similares a las del nivel amarillo.

Zonas bajo alerta:

Capital

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Zona montañosa de Cafayate

Además de:

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

Rivadavia

En el norte provincial:

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Miércoles 11 de marzo – Noche

Alerta amarilla

Durante la noche del miércoles el alerta se concentrará principalmente en el sur y este provincial.

Departamentos afectados:

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

Jueves 12 de marzo – Madrugada

Alerta amarilla

Las tormentas continuarán durante la madrugada del jueves en varios sectores de la provincia.

Zonas afectadas:

Anta

General Güemes

La Candelaria

Metán

Rosario de la Frontera

Rivadavia

También se mantiene el alerta en el norte de Salta:

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria

Jueves 12 de marzo – Mañana

Alerta amarilla

Finalmente, durante la mañana del jueves el alerta persistirá principalmente en el norte provincial.

Zonas afectadas:

General José de San Martín

Yunga de Iruya

Yunga de Orán

Yunga de Santa Victoria



