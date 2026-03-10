Temporal sin tregua en Metán: ya cayeron más de 145 milímetros, hubo inundaciones y la lluvia sigue con intensidad

Mientras en Metán continúan los trabajos para tratar de resolver los graves problemas que dejó el fuerte temporal que azotó la ciudad durante la noche, la situación vuelve a complicarse porque en estos momentos llueve con intensidad. Además, se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas que podría extenderse hasta mañana por la mañana.

La tormenta, con diversas intensidades, que se produjo entre la noche del lunes y la mañana de hoy provocó inundaciones y destrozos en casas de vecinos de los barrios La Fraternidad, Los Sauces y 20 de Junio, entre otros. Las calles quedaron convertidas en ríos como la Mariano Moreno y la Río Piedras.

“Cayeron 145,5 milímetros y ya estamos en una alerta amarilla por fuertes tormentas que ya se están produciendo y que seguirán hasta mañana a la mañana”, dijo el encargado de la Estación Climatológica de la Municipalidad de Metán, León Chancalay.

Inundaciones. Esquina de Buenos Aires y Juana Azurduy en Metán.

Chancalay dijo que hubo un registro histórico de precipitaciones en febrero pasado porque en Metán cayeron 437,10 milímetros y en enero y febrero 714,60.

Durante la tormenta de anoche nuevamente colapsó el canal ubicado en la calle Santa Rosa y el agua pasó por arriba del puente que destruyó un temporal anterior que se encuentra sobre la calle Los Platanos.

Con anterioridad una correntada rompió defensas y se llevó gran parte de la calle Santa Rosa, frente a la plazoleta del barrio 157 Viviendas. Otra vez esa zona estuvo muy complicada por el nuevo temporal.

El agua del arroyo que desbordó en ese sector también inundó un amplio sector de la ruta nacional 9/34, en el tramo urbano de Metán.

Una intensa labor desarrollaron personal de la Municipalidad, bomberos de la Policía y voluntarios del cuartel Posta de Yatasto y efectivos de la Policía de la provincia.

Otro sector que estuvo muy complicado y que mostraron las imágenes que se viralizaron en las redes sociales fue la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy. En febrero pasado un temporal hizo colapsar el canal subterráneo que hay en ese sector y destruyó el pavimento. El agua corrió con fiereza por ese lugar y llegaba a impactar en las ventanas de una vivienda ubicada en una de las esquinas.

A la vuelta de ese lugar, en la calle Islas Malvinas 421 del barrio La Fraternidad, la casa de un vecino se inundó por completo. “Entró mucha agua a nuestra vivienda que venía por calle Buenos Aires y pegaba contra el terraplén del ferrocarril y de allí ingresó por el garaje y por la puerta. Perdimos muchas cosas que nos costó años de trabajo para adquirirlas, por eso pedimos una solución urgente a esta problemática”, dijo Feliz Vanucci a El Tribuno.

Aislados en las zonas rurales

Ruta provincial 45, río Yatasto en el paraje Palo blanco cortada totalmente.

Las zonas rurales siguen padeciendo las consecuencias de los fuertes temporales como los parajes Pasteadero Chico y Grande donde el agua se llevó un badén y cortó un camino principal en la zona norte, mientras que al sur no pueden cruzar el río Conchas porque va crecido.

“No tenemos por donde ingresar a las fincas, estamos entrando por los cercos de la propiedad de un vecino y no tenemos agua”, dijo doña Isabel Navarro.

En el paraje Paso del Durazno, ubicado al sur de Metán, el camino principal quedó cortado luego del temporal de anoche y la empresa privada El Refugio comenzó a hacer las reparaciones para que pudieran pasar vecinos, productores y alumnos de una escuela.

En Metán Viejo también corrió mucha agua por el camino principal, que es una ruta provincial secundaria. La correntada cruzó, otra vez, peligrosamente la ruta nacional 9/34, ingresó hacia un cementerio privado y hacia el camino a Campo Alegre.