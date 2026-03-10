Metán: un fuerte temporal provoca inundaciones e hizo colapsar un puente

Un fuerte temporal que azota a San José de Metán convirtió las calles en verdaderos ríos y vecinos reportan que el agua ya ingresó a algunas viviendas en la calle Islas Malvinas y en los barrios Los Sauces y 20 de Junio, entre otros.

En estos momentos otra vez colapsa el canal ubicado en la calle santa rosa. El agua está pasando por arriba del puente que destruyó un temporal anterior que se encuentra sobre la calle Los Platanos.

Con anterioridad una correntada rompió defensas y se llevó gran parte de la calle Santa Rosa, frente a la plazoleta del barrio 157 Viviendas. Otra vez esa zona está muy complicada por el temporal que se registra en estos momentos.

Una máquina que dejaron en el sector corre riesgo de ser arrastrada. En esa zona también hay mucha agua en la ruta nacional 9/34, en el tramo urbano de Metán

Ya hay viviendas inundadas en la calle Islas Malvinas, en los barrios Los Sauces y 20 de Junio, entre otros. Trabajan personal de la Municipalidad de Metán, bomberos y la Policía.

