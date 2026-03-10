Lo que dejó el temporal en Metán: lodo y ripio por todas las calles

Luego del fuerte temporal que se registró en las últimas horas en San José de Metán, personal municipal inició tareas de limpieza y despeje en distintos sectores de la ciudad para restablecer la circulación y mejorar las condiciones de seguridad en la vía pública. Desde las 21 de ayer hasta las 9 de hoy se registraron 145 milímetros de lluvia, según informó el Servicio Meteorológico.

Durante la jornada, cuadrillas municipales recorren diversos barrios realizando trabajos para retirar barro, ramas y sedimentos que quedaron acumulados en calles y accesos tras las intensas lluvias.

Las tareas se desarrollan con maquinaria y personal de distintas áreas del municipio, con el objetivo de despejar las arterias afectadas y facilitar el tránsito tanto para vecinos como para conductores. Las intervenciones se concentran principalmente en los sectores donde el agua arrastró mayor cantidad de material hacia la calzada.

Los trabajos incluyen el retiro de sedimentos, la limpieza de desagües y el despeje de sectores donde el agua dejó acumulaciones que dificultan la circulación. Estas tareas buscan restablecer de manera progresiva las condiciones normales en las calles de la ciudad.

Mientras avanzan las tareas de limpieza, algunos vecinos también relatan los daños que dejó el temporal en sus viviendas. “Entró mucha agua y perdimos muchas cosas. Necesitamos una solución”, expresó Feliz Vanucci, quien reside en la calle Islas Malvinas 421 del barrio La Fraternidad de Metán.