Olivia sufrió graves quemaduras, lleva seis operaciones y su familia necesita ayuda para sus gastos médicos

Una explosión cambió la vida de Olivia cuando tenía apenas dos años. Un bajón de luz provocó un cortocircuito que hizo estallar el televisor en su casa de Pichanal y generó un incendio. En segundos, la niña sufrió graves quemaduras en el rostro, los brazos y las manos y su casa fue devorada por las llamas.

Hoy tiene 4 años y, a pesar de su corta edad, ya atravesó seis cirugías reconstructivas. Aún le espera un largo camino de recuperación por delante; sin embargo, su mamá asegura que la pequeña enfrenta todo con una sonrisa.

“Ella siempre está con una sonrisa, siempre con el mejor ánimo. A veces me ve triste y hace cualquier cosa para hacerme reír”, contó su madre en diálogo con El Tribuno.

La recuperación de Olivia implica viajes frecuentes entre Pichanal y la capital salteña. La familia no tiene obra social ni vehículo propio y su situación económica es complicada por lo que apelan a la solidaridad de todos los salteños para ayudarlos a travesar esta difícil situación.

Un pedido de ayuda

Ante la difícil situación económica, la familia pide ayuda solidaria para poder continuar con el tratamiento de la niña. La colaboración permitirá afrontar los gastos de medicamentos, curaciones, pañales, alimentos y viajes que demanda la recuperación.

También necesitan ropa, insumos médicos y cualquier aporte que permita mejorar las condiciones de vida de Olivia mientras continúa su tratamiento. “Solo quiero poder darle lo que necesita para que se recupere. Es una nena fuerte y siempre sonríe, pero necesita ayuda para seguir luchando”, expresó su mamá.

La mujer vende masitas caseras cuando puede para ayudar a la economía familiar, mientras que su esposo trabaja como ayudante de albañil o en fincas cuando consigue empleo. El incendio que provocó el accidente también dejó a la familia sin sus pertenencias. Hoy viven en la casa de la abuela paterna, donde el espacio es muy reducido. “Mi hija duerme con sus dos hermanos en una cama de una plaza y nosotros dormimos en un colchón en el piso”, contó.

Alias: Marisaban.99

CBU:0000168300000026418461

A nombre de María del Carmen Saban.

Un accidente que cambió todo

El hecho ocurrió en mayo de 2024. Un corte de energía seguido de un fuerte retorno de tensión hizo explotar el televisor del hogar. La familia salió de urgencia rumbo al hospital y dejó la casa en medio del incendio.

“Nos enfocamos en salvarla a ella porque estaba muy mal. Cuando volvimos, ya habíamos perdido todo”, relató su mamá.

La niña permaneció un mes y medio en terapia intensiva del hospital San Vicente de Paul, donde también se realizaron las primeras cirugías, pero los resultados no fueron los esperados.

Olivia necesita recuperar la movilidad en sus dedos.

Según relató la madre, uno de los injertos que se le practicó en una de sus manos terminó retrayéndose, lo que dejó algunos de sus dedos inmovilizados.

“Cuando llegué a casa y le saqué las vendas para bañarla, me di cuenta de que su manito había quedado tomada hacia adentro. Nadie me había avisado”, recordó.

Una lucha para conseguir tratamiento

Después de meses intentando obtener respuestas, la familia decidió buscar atención especializada en Salta capital. Para lograrlo, la madre tuvo que insistir hasta obtener una derivación médica. “Fui al hospital y le dije al director que no me iba a mover de ahí hasta que me dieran la derivación. Solo así pude traerla”, contó.

Finalmente, en febrero de 2025, Olivia fue atendida por un especialista en el Hospital Público Materno Infantil. Desde entonces comenzó un proceso de reconstrucción que todavía continúa.

En junio del año pasado recibió otra cirugía para liberar parte de una de sus muñecas. La semana pasada fue intervenida nuevamente y este miércoles se someterá a una séptima operación que permitirá continuar liberando los dedos de su mano.

Un largo camino por delante

Las cirugías permitieron avances, pero la recuperación de Olivia aún no terminó. La niña deberá continuar con tratamientos traumatológicos, dermatológicos y cirugías plásticas para reconstruir parte de su rostro y manos.

Además necesitará medicamentos, cremas especiales, vendas y una alimentación reforzada durante el postoperatorio.

“Todavía queda mucho camino. Ahora estamos con el especialista de manos, pero después tenemos que seguir con dermatología y cirugía plástica”, explicó su mamá.

El sueño de una niña

Olivia también enfrenta otra tristeza: todavía no puede asistir al jardín.

Su madre contó que la anotó para que pudiera comenzar las clases, pero las cirugías y tratamientos le impiden asistir. “Su sueño es ir al jardín. Ve a otros chicos de su edad y quiere ir también”, dijo.