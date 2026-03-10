Metán: cayeron 145 mm de lluvia y la ciudad quedó arrasada por las lluvias

Un fuerte temporal que se registró durante la noche en San José de Metán generó serios inconvenientes en distintos sectores de la ciudad. Desde las 21 de ayer a las 9 de hoy, se registraron 145 milímetros de lluvia, informó el Servicio Meteorológico.

Vecinos reportaron que el agua ingresó a viviendas ubicadas en la calle Islas Malvinas y en barrios como Los Sauces y 20 de Junio, entre otros sectores afectados por la tormenta.

Uno de los puntos más críticos volvió a ser la zona de la calle Santa Rosa, donde colapsó nuevamente el canal que ya había generado problemas durante temporales anteriores. El agua incluso pasó por encima del puente ubicado en la calle Los Plátanos, que había sido dañado por una tormenta previa.

En ese mismo lugar, una fuerte correntada había destruido defensas y arrastrado parte de la calle Santa Rosa frente a la plazoleta del barrio 157 Viviendas. Con la lluvia registrada durante la madrugada, la zona volvió a presentar complicaciones.

También se registró una importante acumulación de agua sobre la ruta nacional 9/34, en el tramo urbano de Metán. En ese sector, una máquina que había quedado trabajando en el lugar corría riesgo de ser arrastrada por la corriente.

Ante la situación, personal de la Municipalidad de Metán, bomberos y efectivos de la Policía trabajan en distintos puntos de la ciudad para asistir a los vecinos y monitorear las zonas más afectadas por el temporal.