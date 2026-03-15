Aprender a manejar, una puerta al trabajo: vuelven las inscripciones a la Escuela de Manejo municipal

Aprender a manejar ya no es solo una habilidad útil para la vida cotidiana. En Salta, cada vez más vecinos lo ven también como una herramienta para acceder a un empleo o mejorar sus posibilidades laborales. En ese contexto, la Escuela de Manejo de la Municipalidad vuelve a abrir sus puertas con una nueva etapa de inscripciones para 4.000 personas.

El registro se habilitará el miércoles 18 de marzo a través de la App Muni Salta y está destinado a vecinos de la ciudad que nunca hayan obtenido una licencia de conducir. La capacitación es gratuita e incluye formación teórica y práctica para manejar autos o motos.

Desde su creación el año pasado, el programa ya permitió que más de 10.000 salteños aprendan a conducir, un paso que para muchos representa algo más que una simple capacitación. En un mercado laboral donde saber manejar suele ser un requisito frecuente -desde repartidores y choferes hasta trabajadores de distintos rubros- contar con la licencia puede marcar la diferencia.

En ese sentido, la iniciativa municipal comenzó a consolidarse como una herramienta de inclusión y desarrollo personal, especialmente para quienes nunca habían tenido acceso a una formación de este tipo.

“Seguimos trabajando fuertemente en la Escuela de Manejo porque queremos que cada vez más vecinos puedan cumplir el objetivo de aprender a conducir. Después podrán avanzar con los trámites para obtener su licencia”, explicó el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato.

Cómo será la nueva convocatoria

Debido al alto interés que genera el programa, los 4.000 inscriptos serán organizados en distintas comisiones que se desarrollarán entre marzo, abril y mayo. Cada participante recibirá la confirmación de la fecha de inicio de su curso por WhatsApp, por lo que se recomienda verificar correctamente los datos de contacto al momento de anotarse.

El curso está diseñado para brindar una formación completa antes de salir a la calle. La etapa teórica consta de dos clases obligatorias de dos horas cada una. Al finalizar, los alumnos deberán aprobar un examen de 40 preguntas con al menos el 80% de respuestas correctas. Solo quienes superen esta instancia podrán avanzar a las prácticas.

Luego llega la etapa práctica: siete clases personalizadas de una hora, en las que los participantes practican maniobras, estacionamiento y conducción defensiva en un circuito cerrado junto a instructores especializados.

Las clases teóricas se dictan en la Escuela de Emprendedores, mientras que las prácticas se realizan en el Estadio Padre Martearena. En caso de lluvia, también se utilizan simuladores ubicados en el CEL de calle Santa Fe o en el CEL de zona sur, donde próximamente se sumará otro.

Un paso previo a la licencia

Quienes completen el curso recibirán un certificado que simplifica el proceso para obtener la licencia de conducir. Al iniciar el trámite formal, no deberán volver a realizar el curso teórico ni rendir ese examen, sino únicamente aprobar la evaluación práctica.

Para participar, los interesados deben cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 64 años, vivir en Salta capital (con domicilio en el DNI) y no haber obtenido nunca una licencia de conducir.

Más inclusión y nuevos espacios

Con el paso de los meses, el programa también comenzó a expandirse hacia nuevos sectores de la población. Más de 200 mujeres ya participaron de capacitaciones orientadas a obtener licencias profesionales, una iniciativa que busca ampliar sus posibilidades de inserción laboral.

Al mismo tiempo, la propuesta se fue descentralizando para llegar a más barrios. Actualmente también se dictan clases para aprender a manejar motos en distintos Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la ciudad.

De esta manera, la Escuela de Manejo municipal no solo enseña a conducir: para muchos vecinos se convirtió en el primer paso hacia una nueva etapa, con más herramientas para moverse por la ciudad y, sobre todo, para abrirse camino en el mundo del trabajo.