Reforma de la Carta Municipal: analizan exigir secundario para concejales, reforzar el control del gasto público y concursos públicos para ingresar a planta del municipio

La Convención Municipal que debate la reforma de la Carta Municipal de la ciudad de Salta retomará su actividad en una nueva sesión prevista para el próximo viernes, en medio de un clima político tenso entre oficialismo y oposición. Tras aprobar el reglamento interno que regirá el funcionamiento del cuerpo, los convencionales comenzaron a delinear los principales cambios que podrían incorporarse a la nueva norma que organizará el funcionamiento del municipio durante las próximas décadas.

En diálogo con El Tribuno, el presidente de la Convención, Gonzalo Guzmán Coraita, explicó que el reglamento fue elaborado tras un proceso de debate entre los distintos bloques y aprobado luego de un trabajo previo en la Comisión de Reglamento y Peticiones.

Según detalló, el documento organiza el funcionamiento del órgano reformador y establece la creación de tres comisiones principales donde se discutirán los cambios de la Carta Municipal: una dedicada a la parte orgánica del municipio, otra a derechos y deberes de los vecinos y una tercera destinada a debatir nuevos institutos y herramientas institucionales que podrían incorporarse o actualizarse en la normativa.

Críticas al inicio de la Convención

El convencional municipal José Luis Gambetta (oficialismo) reconoció que el inicio del proceso no fue el esperado y cuestionó la forma en que se definieron las autoridades del cuerpo.

“No fue el inicio más alentador para la convención. La actitud de imponer autoridades sin representación de otros bloques termina perjudicando a la propia convención, a la ciudad y a los vecinos”, afirmó en diálogo con El Tribuno.

El dirigente remarcó que la Convención está integrada por cuatro bloques políticos y consideró que debería haberse respetado la proporcionalidad en los cargos.

“La Carta Municipal tiene vocación de permanencia. Es raro que se reforme, por eso imponer una mayoría coyuntural o una sola visión puede ir en contra de los intereses de la ciudad”, advirtió.

En ese sentido, planteó que el proceso debería abrirse no solo al diálogo entre bloques sino también a la participación de la ciudadanía y de instituciones intermedias.

Adecuación a la Constitución y cambios institucionales

Entre los primeros puntos que se deberán abordar, Gambetta señaló la necesidad de adecuar la Carta Municipal a la Constitución provincial, ya que varios artículos quedaron desactualizados.

Uno de los ejemplos más claros es el mandato de los concejales: mientras la Constitución provincial establece mandatos de cuatro años, la Carta Municipal vigente todavía fija períodos de dos años.

“Hay varios artículos que quedaron desfasados. La reforma también tiene que servir para ordenar esa situación”, explicó.

Ficha limpia y políticas de desarrollo

Gambetta también planteó que uno de los puntos centrales que debería incorporarse es el principio de “ficha limpia” para quienes aspiren a cargos públicos.

“Los representantes de la ciudad tienen que tener una vara moral. No puede ser que quienes conduzcan el destino de la ciudad tengan antecedentes penales o problemas graves de conducta”, sostuvo.

Además, consideró que la reforma es una oportunidad para incluir políticas de Estado vinculadas al desarrollo económico, de modo que trasciendan los distintos gobiernos municipales.

Entre ellas mencionó el impulso al emprendedurismo, el turismo y la cultura, áreas que, según afirmó, deberían tener mayor presencia en la Carta Municipal.

“La ciudad de Salta es una ciudad de servicios y con un enorme potencial turístico. Eso tiene que estar reflejado en la Carta Municipal para que sea una política de largo plazo”, señaló.

Participación ciudadana con tecnología

El convencional también propuso incorporar herramientas que permitan mayor participación ciudadana mediante el uso de tecnología.

“Hoy existen medios tecnológicos que permiten que los vecinos participen directamente en decisiones de gestión, por ejemplo en proyectos vinculados a plazas o espacios públicos. Eso debería estar contemplado en la Carta Municipal”, explicó.

Según indicó, luego esas herramientas podrían desarrollarse a través de ordenanzas específicas.

Derechos y sectores que hoy no están contemplados

Por su parte, la convencional municipal Carina Iradi (oficialismo), también consultada por El Tribuno, señaló que uno de los principales desafíos de la reforma será incorporar derechos y sectores que no estaban contemplados en la Carta Orgánica vigente, que tiene más de 38 años.

“La Carta Municipal que estamos discutiendo va a regir la vida institucional de la ciudad durante los próximos 30 o 40 años. Por eso es fundamental que tenga una mirada amplia y contemple a sectores que hoy requieren políticas específicas”, sostuvo.

Entre los puntos que mencionó figuran niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y consumidores, además de la necesidad de garantizar igualdad y abordar distintas formas de violencia.

Iradi también destacó la importancia de que la nueva normativa se adecue a la Constitución provincial, a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, de modo que el municipio cuente con un marco institucional actualizado.

Participación ciudadana y rol de los vecinos

Otro de los ejes que planteó la convencional oficialista es la necesidad de fortalecer la participación de los vecinos en la toma de decisiones públicas.

“Hoy entendemos que la democracia también tiene que ser participativa. Por eso creemos que la nueva Carta Municipal debe incorporar mecanismos para que la ciudadanía pueda involucrarse más activamente”, explicó.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de fortalecer espacios como los consejos vecinales, con el objetivo de que exista una verdadera participación de la comunidad en la gestión municipal.

“Sabemos que es el vecino el que sufre cuando el Estado no está presente o cuando las respuestas no llegan a tiempo. Por eso es importante darle voz a la ciudadanía”, afirmó.

Más control, transparencia y modernización

Uno de los ejes centrales que se plantea en la reforma es el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia en el funcionamiento del municipio.

Desde el sector de La Libertad Avanza plantean que la nueva Carta Municipal incorpore principios de gobierno abierto, con mayor rendición de cuentas, participación ciudadana y modernización del Estado mediante el uso de nuevas tecnologías.

En diálogo con El Tribuno, el convencional Gino Dimatteo señaló que uno de los cambios más relevantes apuntará al funcionamiento del Tribunal de Cuentas Municipal, con el objetivo de hacerlo más técnico e independiente del poder político.

Entre las propuestas que se analizan figuran:

* Concursos públicos de antecedentes y oposición para designar vocales del Tribunal de Cuentas y otros cargos de control.

* Digitalización de dictámenes e informes del organismo.

* Creación de un registro público de bienes del municipio, que permita conocer con precisión qué propiedades y recursos posee la comuna.

La intención, explican, es garantizar mayor transparencia sobre el destino de los recursos públicos y evitar designaciones políticas en organismos de control.

Requisitos para cargos públicos

Otro de los puntos que podría generar debate es la propuesta de establecer requisitos educativos para ocupar cargos electivos.

Entre las iniciativas planteadas se encuentra exigir secundario completo para ser concejal, un requisito que actualmente no figura en la Carta Municipal.

Los impulsores de la propuesta sostienen que el principio de idoneidad para acceder a la función pública está contemplado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, por lo que consideran viable incluir esa condición en la normativa municipal.

El debate también suele compararse con lo que ocurre a nivel nacional. La Constitución de la Nación Argentina, por ejemplo, no exige tener el secundario completo para ser presidente. El artículo 89 establece únicamente tres requisitos: haber nacido en el territorio argentino (o ser hijo de ciudadano nativo si nació en el exterior), cumplir con las condiciones requeridas para ser senador y reunir esas condiciones establecidas en el artículo 55, que incluyen tener al menos 30 años, seis años de ciudadanía y una renta anual mínima, un requisito histórico que hoy se considera prácticamente simbólico.

En ningún punto la Constitución nacional menciona títulos secundarios, universitarios o un nivel educativo mínimo, por lo que legalmente cualquier ciudadano que cumpla esos requisitos puede ser elegido presidente independientemente de su formación académica.

Además, también se propone que todo ingreso a planta permanente en la administración municipal se realice mediante concursos públicos , para garantizar transparencia y capacitación de los trabajadores.

Un plazo de hasta 120 días

La Convención Municipal tiene 90 días para sancionar la nueva Carta Municipal, plazo que comenzó a correr el 1 de marzo y que puede extenderse por 30 días más si el cuerpo lo decide.

Durante las próximas semanas comenzará el trabajo intensivo en las comisiones, donde los convencionales presentarán proyectos de reforma que luego deberán debatirse y votarse en el plenario.

En ese proceso se espera que las propuestas generen debates políticos, ya que la Carta Municipal es considerada una norma clave que definirá cómo funcionará el municipio de Salta en los próximos 20 o 30 años.