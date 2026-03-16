Por la causa $Libra, Milei habló de "mafia mediática"

Un día después de que se conociera un supuesto acuerdo por US$5 millones vinculados al apoyo del presidente Javier Milei a la criptomoneda $Libra, el mandatario replicó con una nueva crítica a la prensa.

"La mafia mediática. Fin", disparó Milei al repostear un mensaje de la diputada Juliana Santillán que criticaba al Grupo Clarín luego que se conociera un peritaje al teléfono de Mauricio Novelli, lobista de la cripto $Libra, sobre el presunto acuerdo económico por el apoyo del Presidente al token.

La diputada Santillán había advertido en sus redes que "lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada. El Grupo Clarín ha pasado de la distancia crítica a una campaña sucia a cielo abierto, y los motivos son tan básicos como históricos: pauta y poder".

Peritaje

El teléfono celular de Novelli contiene una anotación sobre un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculados al apoyo de Milei al criptoactivo $Libra, según copias del documento difundidas en la causa judicial.

Ese "memo", que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.

El texto habría sido redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, antes del viaje a Buenos Aires del estadounidense Mark Hayden Davis, y menciona como contraprestación el anuncio público del Presidente en redes sociales y un acuerdo presencial en la Casa Rosada.

Según los peritajes, también detectaron más de veinte comunicaciones telefónicas y mensajes entre Novelli y Karina Milei, así como al menos 14 llamadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, en torno al lanzamiento y la caída de $Libra.

Hoy, el presidente Javier Milei viajará a Córdoba, donde a las 16 dará un discurso en la sede de la Bolsa de Comercio local. Sería acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La secuencia reconstruida muestra que, el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento, Novelli buscó comunicarse con Karina y luego con Milei desde Dallas, logró hablar con el Presidente minutos antes del tuit y, casi en simultáneo, se activó el sitio VivaLaLibertadProject para canalizar eventuales inversiones.

A las 19.01 de esa jornada, Milei publicó en X un mensaje de apoyo a $Libra que incluía el contrato necesario para invertir, bajo la forma de un código alfanumérico de 44 caracteres que hasta entonces no estaba disponible públicamente, de acuerdo con los registros incorporados al expediente judicial.

Conferencia de diputados

Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre el caso $Libra darán hoy una conferencia de prensa, a las 16, en la Cámara de Diputados de la Nación. El encuentro se realizará luego de que se conociera un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al lanzamiento de la criptomoneda, lo que guarda relación con el informe final de la comisión de 2025.