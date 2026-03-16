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El monte bajo el agua: el Chaco salteño enfrenta un panorama desolador por la crecida de los ríos

El Tribuno recorre la zona. En el departamento Rivadavia, grandes extensiones de tierra quedaron cubiertas por el agua tras los desbordes registrados en los últimos días. Desde la ruta provincial 13, a pocos kilómetros de La Estrella, ya se observan campos anegados y productores que intentan salvar lo que queda de sus animales.
Lunes, 16 de marzo de 2026 11:27

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El paisaje del Chaco salteño cambió por completo en las últimas horas. Donde antes se extendía el monte y los campos de pastoreo, hoy predominan grandes superficies cubiertas por agua. La crecida de los ríos en el departamento Rivadavia dejó un panorama que los pobladores describen como desolador.

El Tribuno recorrió la zona y pudo constatar que el impacto del agua ya es visible desde la ruta provincial 13. A pocos kilómetros de La Estrella, el avance de las aguas transformó amplios sectores del monte en verdaderas lagunas que se extienden hasta donde alcanza la vista.

Las consecuencias golpean con fuerza a las familias rurales. Muchos pobladores observan con preocupación cómo sus animales quedaron atrapados por el avance del agua. Algunos murieron ahogados y otros huyeron hacia zonas más altas en busca de refugio.

En varios parajes, los productores intentan rescatar lo que pueden mientras el agua continúa ocupando los campos. La pérdida de ganado representa un golpe duro para la economía de las familias que dependen casi exclusivamente de la cría de animales.

El pronóstico tampoco trae alivio inmediato. El cielo permanece cubierto y las temperaturas siguen siendo elevadas, lo que genera incertidumbre sobre la evolución del fenómeno en los próximos días.

Mientras tanto, el monte permanece bajo el agua y la preocupación crece entre los habitantes del departamento Rivadavia, que siguen de cerca el comportamiento de los ríos y esperan que el nivel comience a descender.

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