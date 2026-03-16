VIDEO. Robert Downey Jr. le dio la tanga de Channing Tatum a Chris Evans en pleno Oscar

La 98° edición de los Premios Oscar tuvo más de un momento memorable durante su noche, pero sin dudas el más bizarro se lo llevan los actores Robert Downey Jr.y Chris Evans, junto con la complicidad de Channing Tatum.

Los protagonistas del universo de Marvel se reunieron en el escenario para la presentación de los nominados a Mejor Guion Original y celebrar el 14 aniversario del estreno de la primera película de Los Vengadores.

En un divertido pase de factura, Evans le reclama a Downey Jr. que no le haya regalado nada en conmemoración de la fecha, aludiendo que él sí le consiguió el guion original de la primera entrega de Avengers, con la firma de todos los actores.

Iron Man en apuros

El intérprete de Iron Man buscó salvarse de la situación, obsequiándole un ticket de parking dentro del evento, algo que no le gustó a Evans.

El momento escaló al punto que Robert Downey Jr. corrió por el escenario en busca de un regalo para el Capitán América y, en un insólito gag, consiguió un objeto muy especial que hizo estallar a la audiencia.

"Te conseguí el oficial "tanning thong" (tanga de bronceado) de lentejuelas de Channing Tatum en Magic Mike. Mirá, tiene como un efecto de bola de espejos. Con poco uso", dijo el actor mientras sacaba de su bolsillo una tanga brillosa.

Como si no fuera suficientemente bizarro, Channing Tatum los interrumpió desde su asiento en la premiación y exigió: “Voy a necesitar que me la devuelvas”. Su justificación fue que “necesitaba trabajar más tarde”.

La entrega de regalos terminó por convertirse en viral en las redes sociales.