Premios Oscar 2026: todos los ganadores y un sentido homenaje

La 98va. edición de los Premios Oscar se realizó este domingo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con una ceremonia que combinó homenajes, presentaciones musicales y reencuentros entre figuras del cine.

Tras el paso de los artistas por la alfombra roja, la ceremonia fue conducida por el comediante Conan O’Brien, que regresó como anfitrión tras su desempeño en la edición de 2025.

El primer galardón quedó en manos de Amy Madigan como “Mejor actriz de reparto” por su participación en “Weapons”, terna que compartió con Teyana Taylor (Una batalla tras otra), Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental) y Wunmi Mosaku (Los pecadores).

La intérprete se hizo de esta terna con mucha alegría, le agradeció a su esposo y al apoyo de sus directores.

KPop Demon Hunters se quedó con el puesto de “Mejor película animada”, en tanto, la directora, Maggie Kang sostuvo: “Esto es para Corea y para los coreanos en todo el mundo”. Competían con Relentless con Dear Me, I Lied to You con Sinners, Sweet Dreams of Joy con Viva Verdi y Train Dreams con Train Dreams.

El “Mejor cortometraje animado” fue “The Girl Who Cried Pearls”, una producción canadiense dirigida por Chris Lavis y Maciek Szczerbowski.

La obra se destacó por su cuidada animación en técnica stop-motion y por una estética artesanal muy particular, que construye un clima crudo y melancólico inspirado en la ciudad de Montreal a comienzos del siglo XX.

El “Mejor vestuario” fue para Frankenstein, que competía con Avatar: Fire and Ash, Hamnet, Marty Supreme y Sinners. Su vestuarista, Kate Hawley, agradeció a Netflix y al casting de la pieza que se destacó por contar con una estética gótica victoriana mezclada con elementos modernos, románticos y referencias biológicas.

El mismo film acumuló un segundo premio gracias al reconocimiento como “Mejor maquillaje y peluquería”, categoría que compitió con The Ugly Stepsister (La hermanastra fea), Sinners (Pecadores), The Machine (La máquina) y Kokuho.

Esta puesta en escena estuvo dirigida por el artista Mike Hill junto a Jordan Samuel y Cliona Furey, que, durante los rodajes, aplicaron 42 piezas de prótesis que permanecían entre 10 y 11 horas en el rostro de Jacob Elordi.

El premio para “Mejor cast” -elenco- se lo llevó “One Battle After Another”, que se impuso frente a títulos como Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent y Sinners. La estatuilla fue recibida por la productora Cassandra Kulukundis, quien subió al escenario para celebrar el reconocimiento al trabajo realizado en la película.

La categoría “Mejor cortometraje” de los Premios Oscar 2026, que se llevan adelante esta noche en el Dolby Theatre de Hollywood, resultó en un empate entre los films “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”, algo que en la historia de la Academia solo ocurrió en tres oportunidades. En la terna también competían “Butcher ‘s Stain”, “A Friend of Dorothy” y “Jane Austen ‘s Period Drama”.

“The Singers” fue dirigida por Sam A. Davis y está disponible en Netflix, es un corto de 18 minutos que muestra un concurso de canto improvisado en un bar, inspirado en un relato del escritor Ivan Turgenev. Mientras que “Two People Exchanging Saliva” trata de una sociedad donde besarse se castiga con la muerte y la gente paga con bofetadas.

Sean Penn ganó el premio a “Mejor actor de reparto” en los Premios Oscar 2026, que se llevan adelante esta noche en el Dolby Theatre de Hollywood, donde el intérprete obtuvo el galardón por su actuación en “One Battle After Another”.

Penn se impuso frente a Benicio del Toro (también por One Battle After Another), Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Sinners y Stellan Skarsgård por Sentimental Value.

Sin embargo, el reconocido intérprete no estuvo presente en la ceremonia para recibir la estatuilla que fue aceptada en su ausencia.

El director y guionista Paul Thomas Anderson logró su primera estatuilla, luego de 14 nominaciones a lo largo de su carrera, y se hizo del premio a “Mejor guión adaptado”, con la película “Battle After Another”, que sumó su tercera estatuilla y, en esta ocasión, se impuso ante “Bugonia”, “Frankenstein”, “Hamnet” y “Train Dreams”.

Sinners también se destacó como “Mejor guión original”, con un libreto creado por el guionista y director Ryan Coogler que se impuso frente a “Blue Moon”, “It Was Just an Accident”, “Marty Supreme” y “Sentimental Value”.

En medio del recorrido, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences realizó un “In Memoriam” en honor a grandes nombres de la industria como Robert Redford, Brigitte Bardot, Gene Hackman, Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall y el director Rob Reiner, entre otros artistas que marcaron distintas épocas.

La artista Barbara Streisand subió al escenario para homenajear a Robert Redford, con quien compartió pantalla en la recordada película “The Way We Were” y, a continuación, interpretó la canción de nombre homónimo, mientras la gran pantalla compartía un montaje dirigido a los artistas.

El “Mejor diseño de producción” otorgó un nuevo premio a “Frankenstein” que, gracias al trabajo de Tamara Deverell y Shane Vieau, se impuso frente a “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sinners” y “One Battle After Another -Una batalla tras otra-”.

Por su parte, “Avatar: Fuego y cenizas” levantó el galardón a “Mejores efectos especiales”, se impuso frente a “F1”, “Jurassic World: Rebirth”, “The Lost Bus” y “Sinners”, gracias a su impactante trabajo técnico y visual que demostró una innovadora propuesta.

“All the Empty Rooms” se puso al frente en la categoría de “Mejor corto documental”, con la realización de Joshua Seftel y Conall Jones, dejó atrás a “Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”, “Children No More: Were and Are Gone”, “The Devil Is Busy” y “Perfectly a Strangeness”.

Representantes del equipo de producción y dirección indicaron: “Las habitaciones vacías en nuestra película pertenecen a cuatro niños pequeños que fueron asesinados en tiroteos en escuelas”.

Por su parte, “Mr. Nobody contra Putin” alzó el galardón de “Mejor largometraje documental, con el trabajo de David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber y Alzbeta Karaskova; se impuso ante “Alabama: presos del sistema”, “Abrázame en la luz”, “Cutting Through Rocks” y “La vecina perfecta”.

La “Mejor banda sonora” fue Ludwig Göransson por su trabajo en “Sinners”, se impuso ante “Bugonia”, “Frankenstein”, “Hamnet” y “One Battle After Another (Una batalla tras otra)”, gracias a una partitura que acompañó con fuerza y dramatismo el desarrollo de la historia.

“F1” se llevó el premio a “Mejor sonido” frente a “Frankenstein”, “One Battle After Another (Una batalla tras otra)”, “Sinners y Sirat”. El film fue dirigido por Joseph Kosinski y fue reconocido por su diseño sonoro inmersivo, que logró recrear con gran realismo la intensidad de las carreras de Fórmula 1.

El equipo técnico estuvo integrado por Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta.

“One Battle After Another -Una batalla tras otra-” se hizo del reconocimiento a “Mejor montaje”, galardón que fue recibido por el encargado del área, Andy Jurgensen.

La “Mejor fotografía” correspondió a “Sinners” y la realizadora Autumn Durald Arkapaw, que se impuso a “Frankenstein”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another -Una batalla tras otra” y “Train Dreams”. Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar esta categoría.

Al subir al escenario, agradeció el apoyo recibido y expresó emocionada: “Gracias por confiar y creer en mí. Me siento muy honrada. Quiero que todas las mujeres de la sala se pongan de pie, porque sin ustedes yo no estaría acá”.

Autumn Durald Arkapaw ganó el Premio Oscar 2026 en la categoría de “Mejor fotografía” por su trabajo en la dirección del área de la película “Sinners” e hizo historia al ser la primera mujer en lograr este reconocimiento.

La realizadora agradeció el apoyo recibido y expresó emocionada: “Gracias por confiar y creer en mí. Me siento muy honrada. Quiero que todas las mujeres de la sala se pongan de pie, porque sin ustedes yo no estaría acá”.

El film se impuso ante “Frankenstein”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another” y “Train Dreams”.

El film noruego “Sentimental Value” se posicionó como “Mejor película extranjera” en la 98 edición de los Premios Oscar, que se realizan en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, y se impuso ante “The Secret Agent”, “It Was Just an Accident”, “Sirat” y “The Voice of Hind Rajab”.

El segmento fue presentado por Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem, que lució una insignia en alusión al enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán: “No a la guerra”.

Todo el equipo subió al escenario para recibir la estatuilla y el director, Joachim Trier, agradeció emocionado: “Esta película es sobre una familia disfuncional y es lo opuesto a lo que sentí con este equipo detrás de mí. Comparto esto con ellos, con el elenco. Gracias por querer trabajar conmigo”.

Además, Trier destacó a las otras producciones nominadas y al cerrar, se refirió a la forma en que el poder ejecutivo se dirige a los distintos tipos de arte: “No votemos a políticos que no se toman esto en serio”.

El cineasta Paul Thomas Anderson ganó el premio a “Mejor director” en los premios Oscar 2026, por la película “One battle after another” y destacó el nivel de sus colegas nominados: “Muchas gracias, me hicieron esforzar mucho para llegar hasta aquí. Es un honor estar nominado junto a ustedes”.

Los actores Robert Pattinson y Zendaya, quienes próximamente estrenarán la película The Drama, fueron los encargados de anunciar al ganador de la categoría y entregar la estatuilla.

La mejor película, según la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, fue One Battle After Another, que fue dirigida por Paul Thomas Anderson, en lo que representa su décima película.

Tras el anuncio, todo el elenco y el equipo de producción subieron al escenario para recibir la estatuilla y, el director destacó el espíritu de la competencia entre los nominados: “Quiero decir que en 1975 las películas nominadas al Oscar eran extraordinarias y ninguna era mejor que la otra. Hoy estamos en una situación similar”.

Finalmente, manifestó “Estamos muy felices de ser parte de este camino junto a nuestros compañeros cineastas”.

El premio a “Mejor actriz” fue para Jessie Buckley por su trabajo en “Hamnet”, mientras que Michael B. Jordan fue el “Mejor actor” y se destacó en “Sinners”.

Al recibir el premio, Jordan manifestó : “Estoy aquí gracias a las personas que estuvieron antes que yo y por poder estar al lado de esos gigantes, de esos grandes” y añadió: “Quiero hacerlo bien porque ustedes creen en mí. Siempre voy a intentar ser mejor”.

GANADORES DE LOS PREMIOS OSCAR 2026

• Mejor película: Una batalla tras otra

• Mejor director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

• Mejor actor: Michael B. Jordan (Sinners)

• Mejor actriz: Jessie Buckley (Hamnet)

• Mejor actor de reparto: Sean Penn (Una batalla tras otra)

• Mejor actriz de reparto: Amy Madigan (Weapons)

• Mejor guión original: Sinners – Ryan Coogler

• Mejor guión adaptado: Una batalla tras otra – Paul Thomas Anderson

• Mejor fotografía: Sinners – Autumn Durald Arkapaw

• Mejor montaje: Una batalla tras otra – Andy Jurgensen

• Mejor banda sonora: Sinners – Ludwig Göransson

• Mejor sonido: F1

• Mejor diseño de producción: Frankenstein – Tamara Deverell y Shane Vieau

• Mejor vestuario: Frankenstein – Kate Hawley

• Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

• Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash

• Mejor película internacional: Sentimental Value (Noruega)

• Mejor largometraje documental: Mr. Nobody contra Putin

• Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

• Mejor película animada: KPop Demon Hunters

• Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

• Mejor cortometraje: empate entre The Singers y Two People Exchanging Saliva

• Mejor elenco (cast): Una batalla tras otra