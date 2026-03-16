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Policiales

Presunto femicidio en Salta: Quiénes eran las dos personas halladas muertas en barrio San Calixto

La mujer tenía 41 años y fue encontrada con signos de violencia dentro de su vivienda en la zona sur de la ciudad de Salta. La Justicia investiga el caso como un presunto femicidio seguido de suicidio. 
Lunes, 16 de marzo de 2026 20:33

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La investigación por la muerte de una mujer de 41 años y el posterior fallecimiento de un hombre en el barrio San Calixto, en la zona sur de la ciudad de Salta, comenzó a arrojar los primeros datos sobre las personas involucradas en el hecho que conmociona a los vecinos del lugar.

La víctima fue identificada como Vanesa García, de 41 años. Su cuerpo fue hallado en el interior de una vivienda ubicada en la barriada detrás de Parque La Vega y, según las primeras informaciones, presentaría signos de violencia compatibles con asfixia.

En el mismo domicilio fue encontrado sin vida Aníbal Palacios, de 51 años, quien habría mantenido una relación de pareja con la mujer. De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, el hombre fue hallado ahorcado y es señalado como el principal sospechoso del ataque.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que entre ambos no había hijos en común. La mujer tendría hijos de una relación anterior, mientras que el hombre también tendría hijos por su parte.

La investigación es dirigida por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien interviene en la causa por la muerte violenta de la mujer y el posterior fallecimiento de quien sería su pareja.

Tras el reporte del hecho, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Santiago López Soto, dispuso las primeras medidas en el lugar. En la escena trabajó personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto a efectivos de la Unidad de Investigación UGAP.

Los cuerpos de la mujer y del hombre fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se les practicarán las autopsias correspondientes para determinar con precisión las causas de muerte.

Desde la Fiscalía informaron que continúan en desarrollo diversas diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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