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Policiales

Conmoción en Salta: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en barrio San Calixto

El hecho ocurrió hace instantes en una vivienda del barrio San Calixto, detrás de Parque La Vega. Según los primeros datos, un hombre habría matado a su pareja y luego se habría quitado la vida. El episodio ocurrió minutos antes de que los dos hijos adolescentes de la pareja regresaran de la escuela y derivó además en momentos de tensión entre familiares y la Policía. 
Lunes, 16 de marzo de 2026 14:56

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Un grave hecho conmociona este lunes a la zona sur de la ciudad de Salta. En una vivienda del barrio San Calixto, ubicado detrás de Parque La Vega, se investiga un presunto femicidio seguido de suicidio ocurrido hace instantes.

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De acuerdo con la información preliminar, un hombre que sería expadrastro de los hijos de la víctima habría asesinado a la mujer dentro del domicilio y posteriormente se habría quitado la vida, aparentemente ahorcándose.

El dramático episodio se habría producido minutos antes de que los dos hijos adolescentes de la mujer, de 14 y 15 años, regresaran a la vivienda luego de la jornada escolar.

Barrio San Calixto: invetigan un presunto femicidio seguido de suicidio.

Personal policial y peritos trabajan en el lugar para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y reconstruir la secuencia del caso.

Durante los primeros momentos posteriores al hallazgo también se registraron escenas de tensión en la zona. Según testigos, familiares y conocidos del hombre protagonizaron un enfrentamiento con efectivos policiales cuando estos intentaban preservar la escena e impedir el ingreso al domicilio.

Se espera que en los próximos minutos lleguen al lugar el fiscal de la causa y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes avanzarán con las pericias y podrían brindar los primeros detalles oficiales sobre este hecho que generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona sur de la capital salteña.

 

 

 

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