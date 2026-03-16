Murió Marcelo Araujo, uno de los relatores más emblemáticos del fútbol argentino

El periodismo deportivo argentino está de luto. Marcelo Araujo, uno de los relatores más reconocidos de la televisión y la radio del país, murió este lunes a los 78 años. Durante décadas fue una de las voces más identificadas con las transmisiones del fútbol argentino y marcó una época al frente del histórico programa “Fútbol de Primera”.

Araujo construyó una extensa carrera como relator y conductor, consolidándose como una figura central de las transmisiones televisivas del campeonato argentino durante los años noventa y principios de los 2000. Su estilo apasionado, su tono inconfundible y su forma de narrar los goles lo convirtieron en una referencia para varias generaciones de hinchas.

Su nombre quedó particularmente ligado a “Fútbol de Primera”, el ciclo que durante años resumió cada fin de semana lo mejor de la fecha del torneo local y que se transformó en un clásico de la televisión abierta. Desde allí relató partidos memorables y acompañó algunos de los momentos más importantes del fútbol argentino.

Además de su trabajo en televisión, Araujo desarrolló una trayectoria en radio y participó en distintos proyectos vinculados al periodismo deportivo. Su voz también estuvo presente en transmisiones internacionales y en coberturas de torneos relevantes.

La noticia de su muerte generó numerosas reacciones en el ambiente del fútbol y del periodismo, donde colegas, exfutbolistas y fanáticos recordaron su legado y su influencia en la manera de contar el juego. Con su estilo característico, Marcelo Araujo dejó una marca profunda en la historia de las transmisiones deportivas del país.