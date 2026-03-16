Puestero decapitado por un "mejicaneo"

La última jornada del juicio que se le sigue a tres personas oriundas de Pichanal por la muerte del puestero Kino Almaraz, decapitado cerca de la ruta 34, día a día desnuda que el verdadero móvil de tamaño crimen fue una operación fallida de narcotráfico, una mejicaneada de unos 100 ó 200 kilos de cocaína que se encontraban enfriando en ese lugar y a cargo del puestero, quien además aguantaba en su rancho la presencia de conocidos narcotraficantes de la zona.

La familia de uno de los detenidos aseguró a El Tribuno que el jueves un testigo dijo sin que le preguntaran que antes del crimen en ese lugar había sido detenido por GN el famoso "Macgiver", saliendo del puesto de Almaraz y fue capturado con cocaína. El testigo dijo: "No me lo contaron, yo lo vi".

El testigo dijo además que en el puesto Almaraz albergaba prófugos famosos y que en el lugar enfriaban droga.

Luego una forense aclaró sobre una herida que presentaba el cuerpo del decapitado en uno de sus brazos, donde la médica desdijo el expediente al asegurar que no era una herida defensiva como lo dice el papel.

Luego hubo escuchas telefónicas durante un testimonio, las mismas se encuentran como prueba. Los audios pusieron blanco sobre negro, ya que en esas conversaciones entre familiares de Kino Almaraz los códigos son perfectamente entendibles como cuestiones de menesteres ilícitos, a pesar de la negaciones. Cabe señalar que habría más audios. El caso, según fuentes indubitables, está relacionado a otros eventos mafiosos posteriores de los que no se habla, dijo.

Todo tiene que ver con todo

Lo que pasó en el puesto de Almaraz fue algo grande y el mensaje de los criminales con el homicidio del puestero halladado sin vida en octubre de 2022 en la ruta 34, toma dimensión. Así lo manifestó un conocido abogado del norte provincial.

Trascendió que poco se habla del caso en Orán tras las declaraciones sobre el mejicaneo denunciado públicamente por uno de los acusados. Será por eso que cuando éste llega a la sede judicial lo hace bajo un estricto operativo, lo que da veracidad a lo que en su momento dijo para colaborar con la investigación del asunto que lo tiene preso.