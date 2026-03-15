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Espectáculos

Javier Bardem lanzó un mensaje político en los Oscar: “No a la guerra y Palestina libre”

El actor español aprovechó el escenario de la ceremonia más importante del cine para expresar su postura sobre el conflicto en Medio Oriente mientras presentaba uno de los premios de la noche.
Domingo, 15 de marzo de 2026 23:54

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La 98ª edición de los Premios Oscar dejó uno de los momentos más comentados de la gala cuando el actor español Javier Bardem subió al escenario y lanzó un mensaje político que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Antes de anunciar la categoría a Mejor Película Internacional, Bardem pronunció una frase breve pero contundente frente a millones de espectadores: “No a la guerra y Palestina libre”.

El mensaje se dio durante la ceremonia realizada el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en una gala que reunió a las principales figuras de la industria cinematográfica mundial.

El actor, ganador del Oscar por “No Country for Old Men”, también apareció con un pin en su traje con la frase “No a la guerra”, un gesto que ya había utilizado en 2003 durante las protestas contra la invasión de Irak.

Según explicó en declaraciones previas a la ceremonia, considera que eventos de gran visibilidad como los Oscar también pueden servir para visibilizar temas internacionales y conflictos que afectan a millones de personas.

La intervención de Bardem generó una fuerte repercusión en redes sociales y en medios internacionales, donde su frase se convirtió rápidamente en uno de los momentos políticos más comentados de la gala de Hollywood.

 

 

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