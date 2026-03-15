Adorni volvió a pedir disculpas y deslizó que el vídeo de su esposa pudo haber salido desde “adentro” del Gobierno

El jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial no fue un "delito", pero sí "un error".

Además, el funcionario de Javier Milei deslizó que el vídeo que trascendió sobre el viaje de su esposa pudo haber salido desde "adentró" del propio gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, señaló el jefe de Gabinete en declaraciones televisivas.

“Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, explicó Adorni sobre la presencia de su mujer en el avión presidencial. Pero aseguró que esto “no generó ni un dólar de gasto para el Estado”, al mismo tiempo que estimó que a este Gobierno se lo mide con “una vara altísima”, en comparación a administraciones pasadas.

“No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, remató el Jefe de Gabinete para graficar el peso económico del episodio.

"Es macabro lo que hicieron"

“Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”, resaltó el funcionario, mientras que alimentó las versiones de que el video salió del círculo cercano al Gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, aseguró, aunque no dio nombres ni aclaró si el episodio gurda relación con la interna que la hermana del mandatario, Karina Milei, mantiene con el asesor Santiago Caputo.

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