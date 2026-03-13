Luis Caputo defendió a Manuel Adorni por su viaje a Nueva York: “Lo banco a muerte”

El ministro de Economía,, se refirió este viernes a la polémica generada por el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York junto a su esposa y salió a respaldarlo públicamente. En una entrevista con el canal TN, el funcionario aseguró que el traslado no implicó ningún gasto para el Estado y cuestionó la cobertura mediática del tema.

“Lo banco a muerte”, afirmó Caputo al ser consultado por el viaje de Adorni, y sostuvo que la polémica no opacó la participación del Gobierno en el evento Argentina Week realizado en Estados Unidos.

Según explicó el ministro, la controversia se centró en un aspecto que no tuvo impacto económico para el país. “El periodismo se enfocó en algo irrelevante porque no le costó ni un centavo a los argentinos. Si hubiera costado plata, como ministro y como argentino me hubiera preocupado”, señaló.

Caputo remarcó que conoce al ex vocero presidencial desde hace dos años y destacó su perfil profesional. “Conozco a Manuel desde hace dos años. Es una persona extraordinaria, íntegra, honesta, súper trabajadora y excelente trabajador”, sostuvo.

El titular del Palacio de Hacienda insistió en que el viaje no generó gastos públicos. “Nada de lo que hizo Adorni le costó un centavo a los argentinos. Yo me concentro en el fondo de las cosas”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario consideró que la discusión se centró más en cuestiones de percepción que en un problema real. “No es que hizo algo que generó un costo. Si hubiera costado plata, sería otra cosa. Puede ser una cuestión de visibilidad, por ahí a algunos no les queda bien, pero no hubo gasto”, explicó.

Caputo también defendió el accionar del Gobierno y apuntó contra las críticas de la oposición y algunos sectores del periodismo. “Podrán no gustar muchas cosas, pero yo me concentro en el fondo: es un gobierno que trabaja para la gente, que no roba y que pone la moral como política de Estado”, expresó.

Finalmente, reiteró su respaldo al jefe de Gabinete. “Me siento identificado con eso. Manuel, si hubiera costado un centavo, no lo hubiera hecho. Por eso lo banco a muerte”, concluyó.