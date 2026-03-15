Talento, brillo y glamour en la alfombra roja de los Oscar 2026

La antesala de los premios Oscar 2026 ofreció, una vez más, uno de los momentos más esperados de la industria cinematográfica. Desde temprano, actores, actrices, directores y celebridades comenzaron a llegar al teatro donde se celebra la ceremonia, posando ante cientos de cámaras y saludando a los fanáticos apostados detrás de las vallas.

La alfombra roja se convirtió en una pasarela donde dominaron los vestidos de alta costura, los trajes clásicos reinventados y una marcada presencia de tonos metalizados y transparencias.

Como suele ocurrir, la moda fue protagonista, pero no la única. Entre flashes, entrevistas y expectativas por las estatuillas, el glamour volvió a marcar el ritmo de una noche que combina espectáculo, cultura y celebración del cine mundial.

RoseByrne

Zoe Saldaña

Demi Moore

Steven Spielberg.

Kate Hudson.

Heidi Klum

Jessie Buckley

Ema Stone.

Oliver Laxe.

Chase Infiniti.

Timothée Chalamet

Renate Reinsve.