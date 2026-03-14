Oscar 2026: según la IA, quién gana a Mejor Película del Año

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La carrera hacia el Oscar a Mejor Película 2026 está más abierta que nunca. Con diez películas nominadas y una temporada de premios llena de sorpresas, el resultado final genera expectativa en Hollywood.

Para intentar anticipar lo que podría ocurrir en la gala del 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, consultamos a tres sistemas de inteligencia artificial -ChatGPT, Gemini y Claude- para conocer cuál creen que será la ganadora de la estatuilla más importante.

Aunque cada uno aplicó criterios distintos, todos coincidieron en que la disputa principal se define entre dos películas: “Sinners” y “Una batalla tras otra”.

Las 10 nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026

Las producciones que compiten por el premio más importante de la Academia son:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores (Sinners)

Train Dreams

El pronóstico de ChatGPT: gana “Sinners”

Según ChatGPT, la película con más posibilidades de ganar es “Pecadores (Sinners)”, dirigida por Ryan Coogler.

El argumento principal es su dominante presencia en las nominaciones, ya que obtuvo 16 candidaturas, un récord histórico para una sola película en esta edición.

Además, el film aparece en casi todas las categorías clave: mejor película, dirección, guion, actuación, fotografía, montaje y premios técnicos.

Otro punto a favor es el impulso de su protagonista, Michael B. Jordan, que también llega con grandes posibilidades de ganar el Oscar a Mejor Actor.

De acuerdo con este análisis, el ranking probable sería:

Sinners Una batalla tras otra Hamnet Valor sentimental

El análisis de Gemini: ventaja para “Una batalla tras otra”

La inteligencia artificial Gemini apunta a otro favorito: “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson.

Su argumento se basa en el comportamiento histórico de los premios previos de la industria.

La película ganó PGA, DGA y BAFTA, tres de los galardones que históricamente mejor anticipan el resultado de los Oscar.

Para Gemini, esta combinación la convierte en la candidata con más chances de consagrarse.

Sin embargo, reconoce que Sinners es la gran amenaza, ya que su impacto cultural y su éxito en taquilla podrían convencer a los votantes de la Academia.

Claude coincide: Anderson es el favorito

El sistema Claude también cree que “Una batalla tras otra” tiene la mayor probabilidad de ganar el Oscar a Mejor Película.

Su análisis se basa en una estadística histórica: ninguna película que haya ganado Critics Choice, Globos de Oro, BAFTA, DGA, PGA y WGA ha perdido el Oscar a Mejor Película.

Y esa es precisamente la racha que acumula el film de Paul Thomas Anderson.

Además, Claude destaca otro factor clave: la Academia suele premiar trayectorias, y Anderson es uno de los grandes directores contemporáneos que aún no tiene el Oscar principal.